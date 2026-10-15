[사설] 美 “전작권 전환 새 기준”… 韓 서둘면 간극 더 벌어질 것

“조건 충족 안 되면 위험” 美 입장

충분한 협의 통해 시각차 해소부터

이미지 확대 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 워싱턴 현지시각 13일 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 대담에 참석한 모습. CSIS 홈페이지 캡처

2026-10-16 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제이비어 브런슨 주한미군사령관이 14일(워싱턴 현지시간) 전시작전통제권 전환과 관련해 “조건이 변했고, 우리가 계획을 바꿨기 때문에 지켜야 할 새로운 기준이 생겼다”고 말했다. 브런슨 사령관은 전날에는 미 전략국제문제연구소(CSIS) 대담에서 “조건이 충족되지 않은 채 실행되는 전작권 전환에 따르는 위험성에 대해 분명히 (대통령에게) 보고할 것”이라고 했다. ‘조건에 기반한 전작권 전환’을 잇따라 강조한 것이다.브런슨 사령관은 변화된 조건으로 북한의 신형 미사일 발사와 러시아 파병을 통한 실전 경험 등 역량 강화를 제시했다. 한미가 합의한 전작권 전환의 3대 조건인 연합방위 주도를 위해 필요한 군사적 능력, 북한 핵·미사일 대응능력, 한반도 및 역내 안보환경 중 북한 위협 대응능력과 안보환경에 변화가 생겼다는 것이다. 이런 조건을 충족하지 않은 채 일정을 정해 전작권을 전환하면 한국군 주도의 미래연합사가 대북 억지와 연합작전을 할 수 없고, 미군도 직접 피해를 보게 된다는 의미다.이재명 정부는 임기 내 전작권 전환을 목표로 삼고 있다. 이를 위해 2015년 양국이 합의한 전환 조건 중 하나인 한국군의 전시작전 능력 확인 3단계 중 2단계인 ‘완전운용능력(FOC)’을 연내에 검증완료하고 올해 한미안보협의회의(SCM)에서 전환 목표연도를 정하는 방안을 추진해 왔다. 하지만 미국이 골대를 자꾸 옮기려는 상황에서 정부가 고정된 시간표에 쫓겨 조급한 모습을 보인다면 양국 간 간극은 더 커질 수 있다.전작권 전환은 그 자체가 목표라기보다는 우리 안보를 우리가 최종 책임지기 위한 하나의 과정이다. 전작권 전환이 이뤄져도 북한의 핵미사일을 앞세운 도발을 차단할 연합방위 태세가 완벽하게 작동하지 못한다면 이름뿐인 전작권이 될 수 있다.정부는 연내로 예상되는 양국 정상회담 등 최고위층의 ‘톱다운’ 방식과 ‘정치적 결단’으로 이견을 해소하겠다는 생각인 듯하다. 하지만 미군과 우리군의 견해차가 해소되지 않은 상태로 정상회담이 열린다면 자칫 동맹 간 마찰만 커질 우려가 높다.전작권 전환은 전남광주 반도체 클러스터가 조성될 광주 군공항부지 내 미군 공여지 반환 문제와 미국 전쟁부(국방부)가 예고한 미군 재편과도 맞물려 있는 간단치 않은 과제다.양국 간 실무협의와 SCM 등을 통해 변화된 상황을 반영한 전작권 전환 조건에 대해 충분히 사전협의를 하는 것이 급선무다. 위험을 최소화할 전환 방안을 함께 마련해야 한다.