[사설] 수장 공백, 인력 부족… 소문 안 내고 개청식 한다는 중수청

중수청·공소청·경찰청 수장 없이 혼돈

개정 형소법 숙지 못해 ‘TF 상담’ 경찰

이미지 확대 다음달 2일 개청하는 중대범죄수사청이 입주하는 서울 중구 르네스퀘어 건물에 28일 현판이 걸려 있다. 내부 사무실 공사는 연말에 마무리될 계획이고, 인력은 정원의 68%만 채워진 상태다.

연합뉴스

2026-09-29 27면

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72년 만의 형사사법 대전환이 사흘 앞으로 다가왔다. 10월 2일 검찰청이 역사 속으로 사라지고 수사를 맡는 중대범죄수사청(중수청)과 기소를 전담하는 공소청이 새로 출범한다. 수사와 기소의 완전 분리는 정부여당이 추진하는 검찰개혁의 요체다. 그런데 법안 심의 과정에서 반복되던 우려 그대로 첫 단추부터 심각하게 어긋나게 꿰어지는 모양새다. 새 기관들의 수장은 공석이고 수사관 등 내부 인력은 태부족이다. 과연 중수청, 공소청이 제기능을 하며 굴러갈지 우려를 접기 어렵다.중수청은 비공개 약식 개청식을 하기로 한 것으로 알려졌다. 본청이 입주할 서울 시내의 건물은 리모델링이 12월에 끝날 예정이어서 3개층에서만 업무를 시작한다. 두 차례 특례 임용을 거치고도 정원 2874명 중 지원자는 68%에 그쳤다. 공개 개청식을 하려야 할 수 없는 상황이다.준비 부족은 중수청만의 문제가 아니다. 경찰청은 어제 3단계 ‘현장 상담·지원 전담팀(TF)’을 가동한다고 발표했다. 일선 수사관들에게 개정 형사소송법을 어떻게 적용할지 알려 주는 내부 상담 체계다. 수사관 3만 8000명에게 명확한 수사지침을 제공하지 못해 일단 모르면 물어보라는 얘기다.웃어야 할지 울어야 할지 난감할 따름이다. 이 TF가 정상 가동되더라도 문제는 첩첩이다. 수사 난이도에 따라 경찰서에서 시도청으로, 시도청에서 국가수사본부(국수본)로, 다시 국수본에서 공소청으로 사건이 뺑뺑이를 돌 공산이 크다.이래도 되나 싶게 사건 이관도 아슬아슬하기만 하다. 검찰이 체포영장을 발부받아 수배 중이던 기소중지 사건 2168건이 경찰과 특별사법경찰관(특사경)으로 넘어가고 있다. 기존 수배를 해제하고 새 영장을 발부받기까지 공백이 생기는 잠깐의 위험이야 백번 접어 어쩔 수 없다 하더라도 이후의 처리 과정이 더 문제다. 수배, 체포, 수사, 기소까지 검찰이 지휘하던 흐름이 끊어진 공백을 어떻게 메울지 해법이 보이지 않는다.이런 난맥상을 수습할 사령탑조차 없다. 여권 강경파의 반발로 초대 중수청장 후보자인 김지용 전 검사장에 대한 임명 절차는 멈춰 있다. 장관 후보자였던 김승원 의원이 지명 20일 만에 낙마하면서 법무장관도 공석이다. 공소청 수장을 뽑을 검찰총장 후보추천위원회는 꾸려지지 않았고 대한변협만 자체적으로 후보 접수에 나선 상태다. 경찰청장까지 21개월째 공석이다.사흘 뒤 검찰청이 역사 속으로 사라진다는 사실 말고는 분명한 것이 아무것도 없다. 국민 생명과 안전을 책임져야 하는 기관들이 이렇게 대책 없이 개문발차해도 되는 것인지 두려울 뿐이다.