[사설] 늘어나는 국포자, 수포자… 무너지는 AI 시대 경쟁력

이미지 확대 지난해 5월 강원 춘천시 남산초등학교에서 열린 디지털교과서(AIDT) 활용 수업 현장 공개 행사에서 학생들이 AIDT를 활용해 수학 나눗셈 단원을 익히고 있다.

연합뉴스

2026-06-25 27면

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중학교 수학과 고등학교 국어의 기초학력 미달 학생 비율이 최근 9년 내 최고치에 이르렀다. ‘2025년 국가수준 학업성취도 평가’ 결과에 따르면 중3 수학 기초 미달 비율은 14.9%로 전년보다 2.2% 포인트, 고2 국어 기초 미달 비율은 10.4%로 1.1% 포인트 늘었다.기초학력 미달은 수업 내용을 사실상 전혀 이해하지 못하는 수준이다. 중학생 7명 중 1명꼴로 ‘수포자’(수학 포기자)가, 고등학생 10명 중 1명꼴로 ‘국포자’(국어 포기자)가 있다는 뜻이어서 보통 심각한 일이 아니다.교육부는 ‘코로나 팬데믹’으로 초등학교 때 비대면 수학 수업을 받은 결과가 지금 중학생에게 나타나고 있다고 분석한다. 국어 학력 저하는 독서를 멀리하고 ‘쇼츠’(1분 미만의 짧은 영상) 시청과 인공지능(AI) 이용에 빠진 영향으로 보인다. 이에 교육부는 체험·탐구 중심 수업 확대, 방과 후 보충지도, 멘토링 지원 등을 대책으로 내놨으나 수년째 들어온 얘기다. 근본적으로 틀을 바꿔야 한다.무엇보다 인지적 학습 능력을 강화할 필요가 있다. 특히 초등학교 단계에서 학생 실력을 정확히 진단해야 교정이 가능하다는 점에서 최소한의 평가 시험 부활을 고민할 때다. 서열화와 학업 스트레스를 이유로 시험을 없애버리면 결국 사교육 능력이 되는 부유층만 유리해질 수 있다. 또 영국 등에서 채택한 16세 미만 소셜미디어(SNS) 사용 금지 정책도 도입을 고민할 시점이다.기초학력 미달은 진학과 취업에 결정적 영향을 미치고 궁극적으로 소득 불평등과 사회 분열을 야기한다. 석유 한 방울 나지 않는 나라가 단기간에 선진국이 되고 세계 최고 수준의 치안을 자랑하게 된 동력도 유별난 교육열이었다. 교육이 단순히 공부만의 문제도 아니고 ‘내 자식만 공부 잘하면 그만’인 문제도 아닌 것이다. 백년대계의 기틀이 무너지는 징후를 읽었다면 더 늦기 전에 대책을 강구해야 한다. 국가의 명운이 걸린 일이다.