[사설] ‘호국보훈의 달’에 부끄럽고 참담한 ‘항미원조’ 논란

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난해 7월 6·25전쟁 참전 중국군을 추모하는 우의탑을 찾아 헌화하고 있다.

연합뉴스

2026-06-16 27면

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국방부 산하 전쟁기념사업회가 초중고 교사 해외 연수 프로그램에 중국 항미원조(抗美援朝) 기념관 탐방 일정을 넣었다가 논란이 감지되자 뺀 것으로 알려졌다. 이 기념관은 북한의 6·25 남침을 부정하고 중공군의 불법 참전을 ‘미국에 맞서 북한을 도운 것’이라고 선전하는 곳이다.지난주 전쟁기념사업회는 초등학교 4학년 이상 대상의 강의 프로그램 홍보 포스터에 중공군의 참전을 ‘항미원조’라고 표현한 사실이 알려져 물의를 일으키기도 했다. 결국 이번 항미원조 논란은 어쩌다 생긴 해프닝이 아니라 정교하게 준비된 각본에 따른 사건이라는 의심이 든다.항미원조는 마오쩌둥의 중국이 6·25에 참전하는 명분으로 내세운 것으로, 국공내전과 태평양전쟁으로 지친 중국 국민들이 또 다른 참전에 불만을 품을까 우려해 전쟁의 성격을 왜곡한 표현이다. 전쟁을 일으킨 북한을 피해자로, 피해자인 한국을 돕는 미국을 침략자로 비치게 한다. 이런 왜곡된 개념을 중국에 항의해도 모자랄 한국 정부의 산하 기관이 되레 학생과 교사에게 교육을 하려 나섰다는 것은 도저히 용납될 수 없는 일이다.1993년 소련 외교문서 공개로 북한의 남침이 정설이 되기 전까지는 6·25가 북침이라는 거짓말이 국내 좌파 진영에 횡행했다. 그랬던 6·25 관련 논란이 30여년 만에 항미원조로 부활한 것은 팩트(fact)로는 안 되니 관점(perspective)으로 역사를 왜곡하려는 것 아닌가 하는 의구심이 들게 한다.용산 전쟁기념관을 운영하는 전쟁기념사업회가 호국보훈의 달에 이런 프로그램을 기획했다는 사실이 무엇보다 어불성설이다. 북한의 남침과 중공군의 불법 참전으로 희생된 한국과 유엔 참전국의 호국영령들을 심각하게 모독한다.국방부는 지난주 포스터 논란에 “중대한 과오”라며 진상규명을 약속했다. 하루면 파악될 진상을 아직도 내놓지 않고 있다. 어제 항미원조 기념관 논란에도 진상규명 약속을 그대로 되풀이했다.