[사설] 장동혁 대표, 보수 재건 걸림돌 되지 말고 거취 결단하라

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이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 3일 서울 송파구 등 일부 지역에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 경기 과천시 중앙선거관리위원회를 항의 방문해 노태악 위원장과 면담을 마친 뒤 발언하고 있다. 이지훈 기자

2026-06-05 27면

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국민의힘은 6·3 지방선거에서 16개 시도지사 가운데 12곳을 차지했던 4년 전과 달리 4곳을 수성하는 데 그쳤다. 민심의 바로미터인 충청권 전역과 심지어 텃밭 부산마저도 잃었다. 야당이 혹독하게 심판을 당한 선거였다고 해도 과언이 아니다. 가장 큰 책임은 누구도 아닌 장동혁 대표에게 있다.장 대표는 계엄·탄핵으로 파국을 부른 윤석열 전 대통령과 절연해야 한다는 당 안팎의 요구에 귀를 막았다. ‘윤 어게인’ 인사들을 중용하고 강성 지지층과 당권 유지에만 집착하는 모습으로 일관했다. 오죽했으면 오세훈 서울시장을 비롯해 당의 쇄신을 요구하는 접전지역 후보들이 득표에 방해가 된다고 장 대표의 지원연설까지 비토했다. 선거를 앞두고 장 대표의 지역 방문이 고향(보령)을 낀 충청권에 집중됐던 것도 그래서였다.그런 충청권 4개 시도지사 선거에서도 국민의힘은 전패했다. 장 대표가 분열세력이라며 쫓아낸 한동훈 전 대표는 부산 북구갑에서 무소속 출마해 당선됐다. 국민의힘 후보는 3위로 물러앉았다. 국민의힘의 환골탈태와 보수 재건을 열망하는 민심이 장 대표 앞에 레드카드를 던진 것이다.친한(친한동훈)계 의원들은 공개적으로 장 대표 사퇴를 요구하고 있다. 장 대표는 어제 의원총회에도 나타나지 않은 채 SNS를 통해 “모든 상황이 어려웠던 선거였지만 희망의 불씨를 지켜냈다”고 했다. “제게 주어진 막중한 책임을 외면하지 않고 당원들과 함께 우리가 나아갈 새 길을 찾겠다”고도 했다. 최대 격전지였던 서울시장 자리를 수성하고, 재보궐 선거에서 예상보다 약진한 것을 자찬이라도 하는 듯하다. 빼앗길 수 없는 텃밭을 빼앗기고도 끝까지 무책임한 졸장의 행태를 보인다.당대표가 감당하기 힘든 짐이 되고 있다. 천신만고 끝에 생환한 당선인들 성적표에 숟가락이나 얹을 때가 아니다. 국민의힘이 여당의 독주를 견제할 수 있는 건강한 야당으로 환골탈태할 수 있도록 해야 한다. 장 대표는 그 자리에서 물러나야 한다.