[사설] 국민의힘 심판한 민심… 처절한 반성 없이는 미래 없다

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이미지 확대 장동혁(오른쪽) 국민의힘 상임선거대책위원장과 송언석 공동선대위원장이 3일 여의도 국민의힘 당사에 마련된 개표상황실에 착석해 있다.

국회사진기자단

2026-06-04 27면

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어제 지방선거에서 국민의힘은 민심의 호된 회초리를 맞았다. 지상파 3사 출구조사와 개표 중반까지 16개 광역자치단체장 중 더불어민주당이 11곳에서 우세를 보인 반면 국민의힘은 경북 1곳에서만 확실한 우위였다.국민의힘은 경합지역인 수도권과 충청 등에서 밀렸을 뿐 아니라 전통적 우세지역인 부산, 대구, 경남, 강원에서마저도 접전에 빠졌다. 특히 ‘보수의 심장’인 대구에서 엎치락 뒤치락 고전한 사실은 승패를 떠나 뼈아프게 반성해야 할 대목이다. 부산 북구갑 국회의원 보궐 선거에서 국민의힘 후보가 2위도 아닌 3위로 전락한 것도 전례없이 충격적인 결과다.국민의힘 참패는 일찌감치 예견됐다. 국민에게 큰 상처를 준 비상계엄과 대통령 탄핵에도 ‘윤 어게인’을 외친 후보를 당대표로 뽑았다. 장동혁 대표는 윤석열 전 대통령 내란 1심 유죄 판결 후 “무죄 추정의 원칙”까지 강변했다. 거대 여당에 맞서 단합하기는커녕 한동훈 전 대표를 무리하게 제명함으로써 분열을 자초했다. 이런 퇴행을 바로잡으려 애써도 모자랄 중진들은 뒷짐만 지고 있었다.윤 전 대통령 탄핵 직후 치러진 지난해 대선에서 국민의힘 김문수 후보는 그나마 영남 전 지역과 강원에서는 우위를 지켰다. 그런데 1년 만에 이처럼 힘겨운 성적표를 받은 것이다. 끊임없는 경고에도 민심을 철저히 외면한 결과이니 자업자득이다.“여당의 독주를 견제하려면 야당에 표를 주어야 하지만, 차마 줄 수가 없다”는 유권자들이 많았다. “차라리 바닥까지 무너져야 정신을 차릴 것”이라는 분노의 목소리마저 거셌다.민심에 역행한 장 대표와 지도부는 책임을 져야 한다. 이제는 건강하고 합리적인 목소리가 당의 주류가 돼야 한다. 그러지 않으면 차기 총선과 대선에서도 참패는 명약관화하다.행정·입법권력에 이어 지방권력까지 모두 여당이 장악하는 것은 균형있는 국정을 위해서도 결코 바람직하지 않다. 국민의힘은 처절하게 반성하고 환골탈태해야 한다.