[사설] 이공계 박사 낮은 처우, 국가 경쟁력 무슨 수로 확보하겠나

이미지 확대 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 최교진 교육부 장관이 지난 3월 19일 국가과학기술자문회의 대회의실에서 ‘과기정통부-교육부 인재정책 온담회’를 갖고 손을 맞잡고 있다. 하지만 과힉기술 연구 인력에 대한 최소한의 대우가 뒷받침되지 못한다면 인재 양성은 불가능할 것이다. 연합뉴스

2026-05-27 27면

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우리 공공연구기관 정규직 이공계 신입 박사의 평균 연봉이 5000만원 안팎에 그치고 있는 것으로 나타났다. 한국과학기술기획평가원(KISTEP)의 ‘이공계 인력 육성·활용과 처우 등에 관한 실태조사’ 보고서에 따르면 2024년 기준 신입 박사의 연평균 급여가 4790만원에 머물렀다는 것이다. 이것도 세금 공제 전 기본급과 수당, 상여금, 성과급을 모두 합친 액수라니 매달 손에 쥐는 액수는 초라하기만 하다. 조사 이후 소폭의 임금 인상이 있었다고 해도 올해 연봉 역시 크게 다르지 않을 것이다.이공계 분야 우수 인재 확보 없이 글로벌 기술 패권 경쟁에서 살아남기 어렵다는 것은 상식이다. 그럼에도 국가 연구개발(R＆D) 예산은 오히려 크게 후퇴했다가 최근에야 원상회복 단계에 접어들고 있다. 이런 상황이니 공공연구기관이 우수 인재 영입 경쟁에 나서는 것은 불가능하다. 삼성전자 사례가 아니더라도 민간기업이 파격적 성과급으로 인재를 독점하는 모습을 바라만 봐야 한다. 공공연구기관의 인력 공동화는 필연적으로 국가 경쟁력에 악영향을 미칠 것이 분명하다.전 세계 어느 나라에서도 찾아보기 어려운 학력 우수자의 의과대학 쏠림 현상 기저에도 이공계 홀대가 도사리고 있음은 말할 것도 없다. 의과대학 간판만 달면 전통과 명망을 갖춘 어떤 이공계 대학보다 들어가기 어려워지는 현실은 비정상적이다. 학력 상위 1% 학생들이 이공계를 철저히 외면하는 나라에서 과학기술이 발전하기를 기대하는 것은 나무에 올라 물고기를 구하려는 것과 다름없다.과학기술에 흥미와 적성을 갖춘 학력 우수자는 여전히 적지 않을 것이다. 문제는 이공계에 투신하면 최소한의 경제적 안정을 누릴 수 있다는 믿음을 주지 못한다는 데 있다. 이번 실태조사 결과가 과학기술 분야에 소신을 가졌던 이들의 발걸음마저 돌리게 하지 않을까 걱정스럽다. 공공연구기관 연구 인력에 대한 처우는 누가 봐도 실망스럽다. 투자가 없다면 경쟁력도 기대하지 말아야 한다.