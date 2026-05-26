[사설] 코스피 질주 속 레버리지 광풍까지… 과열 경고 새겨야

이미지 확대 26일 서울 여의도 한국거래소에서 정은보 이사장과 직원들이 코스피 8000포인트 돌파 기념 행사를 하고 있다. 연합뉴스

2026-05-27 27면

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코스피가 8000을 넘어 사상 최고 기록을 썼다. 코스피는 어제 전 거래일보다 2.55% 오른 8047.51에 장을 마쳤다. 지난 15일 처음 8000을 넘은 직후 급락했던 상황과는 다르다. 미국과 이란의 전쟁이 끝날 것이라는 기대가 커지면서 국제유가가 하락하고 위험자산 회피 심리가 약해졌다. SK하이닉스는 6% 이상 올라 ‘200만 닉스’로 마감됐다.코스피 상승을 마냥 반길 수만은 없는 것은 외상 거래와 쏠림도 늘고 있어서다. ‘빚투’에 해당하는 신용거래융자 잔고는 36조원대를 유지하고 있다. 신용거래는 주가 하락 시 증권사가 강제로 계약을 청산하는 반대매매로, 손실이 커지고 주가는 더 내려가는 위험성을 안고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스의 고공 행진에 두 종목이 시가총액에서 차지하는 비중은 절반에 육박한다.삼성전자와 SK하이닉스 단일 종목에 기반한 레버리지·인버스 상품도 오늘 출시된다. 국내 주식의 가격 제한폭이 ±30%이니 최대 60% 손실도 가능한 초고위험 투자 상품이다. 일일 수익률을 두 배로 추종해 주가가 오르고 내리기를 반복하면 손실이 커지는 ‘음의 복리효과’가 발생할 수 있다. 금융당국이 “지렛대 효과로 장기 투자에 부적합하다”고 강조할 정도다. 투자하려면 2시간의 온라인 교육을 받아야 하고 기본 예탁금을 1000만원 이상 예치해야 한다. 금융감독원에 따르면 지난 21일까지 9만명이 심화 교육을 받았다.미·이란 전쟁의 불확실성은 여전하며 종전 이후에도 국제유가가 안정되기까지 오랜 시간이 걸릴 전망이다. 인공지능(AI)에 대한 대규모 투자와 AI가 촉발한 반도체 슈퍼사이클의 지속 가능성에 관한 우려도 없지 않다. 투자는 이익도 손실도 철저히 자기 책임이다. 고위험·고수익이지만 분산 투자와 부담 가능한 범위 내의 투자여야 지속 가능하다. 투자자가 합리적 판단을 내릴 수 있도록 금융당국과 금융기관이 적극 나서야 한다. 금융당국의 관리·감독 책임도 크다는 점을 잊지 말아야겠다.