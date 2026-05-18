[사설] 뭘 보고 표 달라는지… 시도지사 후보 법정 토론회 늘려야

이미지 확대 정원오(오른쪽) 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 지난 6일 서울 중구 장충체육관에서 열린 대한노인회 서울시연합회 제54회 어버이날 기념행사에 참석해 인사를 나누고 있다. 뉴스1

2026-05-19 27면

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6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거가 코앞에 닥쳤는데도 서울시장을 비롯해 부산 북구갑 등 접전지에서 여야 후보 간 TV토론회를 볼 수가 없다. 여론조사 지지율에서 앞선 더불어민주당 후보들이 토론에 응하지 않고 있기 때문이다.물론 이전 선거에서도 지지율 1위 후보들은 여야를 막론하고 토론회를 꺼렸다. 토론회에서 점수가 깎이는 리스크를 감수하기보다는 현상을 유지하는 쪽이 유리하다는 판단에서다. 이런 ‘부자 몸조심’ 현상은 이번 선거에서 유독 심하다. 서울시장 선거만 하더라도 이전에는 토론회를 적어도 두 번은 했는데, 이번에는 선관위 주관 법정 토론회 한 번만 하고 말 판이다.그나마 딱 한 번 하는 토론회조차 유권자들에게는 판단에 도움이 되지 못하는 시간에 열린다. 서울시장 토론회는 사전투표 시작(오는 29일 오전 6시) 5시간 전에 끝난다. 밤 11시에서 다음날 새벽 1시까지로 토론 시간을 잡았는데, 토론회를 보지 말고 투표하라는 얘기나 마찬가지다. 갈수록 사전투표자가 늘어나는 추세에도 맞지 않는다.토론회는 후보 간 자질과 정책 비전을 생생하게 비교할 수 있는 유일한 기회다. 취지를 살릴 수 있도록 이참에 공직선거법을 바꿔야 한다. 현행법상 대선 토론회는 ‘3회 이상’이지만 시도지사 선거 토론회는 ‘1회 이상’이다. 시도지사 선거 토론회를 3회 이상으로 늘리고 시간대도 최대한 많은 유권자가 볼 수 있는 프라임타임으로 잡도록 해야 한다.다음 선거부터라도 법정 토론회를 늘릴 수 있도록 여야는 선거법을 개정해 주기 바란다. 압도적 다수 의석을 차지하고 있는 집권당이 더욱 적극적이며 전향적인 자세를 보여야 마땅하다.지지율에서 앞선 후보는 토론을 적게 하는 게 유리하다는 편견 역시 깨져야 한다. 토론회를 피한다는 것 자체가 자질도 소신도 부족하다는 사실을 자인하는 꼴이다. 깜깜이로 표만 달라는 후보가 누구인지를 유권자들은 냉정히 저울대에 올려야 한다.