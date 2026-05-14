[사설] 무역·이란·대만 갈등 봉합 美中… 한미 현안 해결 속도를

미중 정상회담 이후 불확실성 계속

한미 경제·안보 이견 해소 서둘러야

이미지 확대 인민대회당에서 마주 앉은 미-중 정상 도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지 시간) 중국 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석과 회담하고 있다. 2026.05.14. AP 뉴시스

2026-05-15 27면

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어제 베이징에서 열린 미중 정상회담에서 시진핑 중국 국가주석은 신흥 강대국이 필연적으로 기존 패권국과 충돌한다는 의미의 ‘투키디데스의 함정’이라는 단어를 거론하며 양국 간 공존을 강조했다. 그러면서도 자국의 ‘핵심 이익’으로 규정하는 대만 문제에 대해 “잘못 처리하면 양국이 충돌할 수 있다”고 경고했다. 두 정상은 이날 양국 관계의 새로운 지향점으로 ‘미중 건설적·전략적 안정 관계’를 설정하는 데 합의했다고 밝혔다. 그러나 무역, 이란, 대만 문제 등 구체적 합의는 나오지 않았다.미중 정상회담이 이처럼 갈등 해결이 아닌 봉합에 그치면서 우리의 경제·안보 환경도 여전히 안갯속이다. 여전한 불확실성 속에서 국익을 관철해야 하는 어려운 과제를 재확인했다. 당장 나무호 피격 이후 미국이 강도를 높이고 있는 해양자유구상(MFC) 참여 요구와 군함 파병 요청에 어떻게든 대응 카드를 내놓아야 할 상황이다. 피트 헤그세스 미 국방장관은 지난 12일 안규백 국방장관과의 회담에서 “파트너들이 우리와 어깨를 나란히 하기를 기대한다”고 채근했다. 국제사회의 책임 있는 일원으로서 호르무즈 항행 재개를 위해 지지 표명, 인력 파견, 정보 공유, 군 자산 지원 등 단계적 기여 방안을 미국과 적극 협의할 필요가 있다. 한일 간 공동 대응과 협력도 검토해야 한다.주한미군 관련해 위성락 국가안보실장은 그제 “올해 전작권 회복 로드맵을 완성하겠다”며 연내 전작권 전환 시점 명문화 의지를 내보였다. 하지만 안 장관은 “미국 측에서 약간의 다른 생각을 가진 부분이 있다”며 전작권 전환 시기·조건에서 미측과의 이견이 존재함을 부인하지 않았다. 제이비어 브런슨 주한미군사령관은 “전문성의 축적을 요하는 일을 일정을 정해 추진할 가능성에 잠이 오지 않는다”며 한국의 조기 전환론에 우려를 표했다.자강 능력을 충분히 확보하기 전에 조급히 서둘러서는 한미 불협화음과 함께 우리가 부담할 ‘동맹 현대화’ 비용만 더 늘 수 있다. 안 장관은 “(전작권 전환은) 정책적, 정치적 결심 사항”이라고 했지만, 군사적 평가에 대한 이견부터 해소하는 것이 급선무다.통화 스와프를 비롯해 지난해 양국 간 합의된 대미 전략적 투자의 원활한 이행을 위한 후속 협의에도 속도를 내야 한다. 쿠팡 문제까지 얽혀 통상 협의가 지연되면서 원자력추진잠수함 도입, 우라늄 농축, 사용후핵연료 재처리 권한 확보 등 ‘안보 합의’ 현안들이 전부 답보 상태다. 양국 간 고위급 채널을 통해 미중 정상회담 이후 제기된 현안들을 긴밀히 조율해야 한다. 그래야 투자·안보 합의 이행에도 속도가 붙을 수 있다.