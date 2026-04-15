[사설] 청년 일자리만 41개월째 추락… 국가 역량 모아 대책을

이미지 확대 취업자 수가 두 달 연속 증가세를 이어가고 있지만 청년 일자리 한파는 지속되고 있다. 지난달 청년층(15∼29세) 취업자는 전년 동기 대비 14만 7000명 줄며 41개월째 감소세를 이어가고 있다.

2026-04-16 27면

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취업자 수가 두 달 연속 20만명대 증가세를 기록하고 3월 고용률은 역대 최고치를 경신했다. 하지만 지표의 온기는 전 세대에 고루 퍼지지 않고 있다. 60대 이상 고령층이 일자리를 견인하는 가운데 정작 우리 경제의 미래 동력인 청년층(15~29세) 취업자는 2022년 11월 이후 41개월째 내리 감소하고 있다. 고용률 회복에도 걱정이 깊어지는 까닭이다.지난달 청년층 취업자는 1년 전보다 14만 7000명 줄었다. 전 연령대 중 유일하게 고용률은 하락하고 실업률은 상승하며 홀로 ‘고용 한파’를 맞았다. 기업의 경력직 선호와 수시 채용 확산이 신입 청년들의 기회를 가로막는 구조적 벽이 됐다. 여기에 제조업과 건설업이 20개월 넘게 부진하고 내수 지표인 도소매·숙박음식업까지 마이너스로 돌아서며 양질의 일자리 공급망이 사실상 마비됐다.주목할 점은 산업구조 변화가 청년 노동력을 빠르게 밀어내고 있다는 사실이다. 온라인 쇼핑 확대와 무인화가 대면 일자리를 축소하고 있으며, 인공지능(AI) 확산으로 고학력층이 포진한 전문·과학기술 서비스업 취업자까지 넉 달째 줄고 있다. ‘AI 고용 쇼크’가 가시화되면서 구직을 중단하고 ‘쉬었음’을 선택한 인구는 255만명에 육박한다.정부는 역대 최고라는 수치 뒤에 가려진 재취업 은퇴 세대와 갈 곳 없는 청년 세대의 극명한 미스매치를 직시해야 한다. 중동 사태에 따른 물가 불안이 고용 시장으로 본격 전이되기 전에 실효성 있는 대책 마련이 시급하다. 민간 투자 활력을 회복시켜 기업이 청년을 수용할 여력을 만드는 근본 처방이 필요하다.고용은 경제의 후행지표다. 청년 고용 부진과 구직 단념자의 증가는 결국 국가 잠재 성장력을 약화시킨다. 급격한 산업구조 전환에 걸맞은 청년 대책 없이 수치에만 매몰된다면 화려한 고용지표는 현실을 가리는 착시일 뿐이다. 정부는 청년들이 변화된 일터에 안착할 수 있도록 모든 정책 역량을 집중해야 한다.