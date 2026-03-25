[사설] 반가운 출산율 반등… 수도권·지방 격차 해소가 관건
수정 2026-03-25 20:05
입력 2026-03-25 20:05
지난 1월 출생아가 약 2만 7000명으로 같은 달 기준 7년 만에 가장 많았고 이에 따른 합계출산율도 1.0명에 육박했다는 소식이다. 세계 최저 수준인 출산율이 올라간다니 다행스럽지만, 출생아 수뿐만 아니라 혼인 건수 등에서 지역별 격차가 여전히 커 이를 해소할 수 있는 정책적 뒷받침이 필요하다.
국가데이터처가 어제 발표한 인구 동향에 따르면 1월 출생아 수는 2만 6916명으로 지난해 같은 달보다 2817명(11.7%) 늘었다. 1월 기준 2019년(3만 271명)에 이어 7년 만에 가장 큰 규모다. 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수인 합계출산율도 1월 0.99명으로 1년 전보다 0.10명 늘었다. 2024년 1월 월별 합계출산율 통계 작성 이래 가장 많은 것으로, 1.0명에 근접한 수치다. 전 연령대에서 증가한 가운데 30대 초반이 8.7명, 30대 후반이 8.0명 늘어난 영향이 컸다. 출산의 선행지표 격인 결혼 건수도 1월 2만 2640건으로 전년 동월보다 2489건(12.4%) 늘어 8년 만에 최대치였다.
유엔에 따르면 우리나라 합계출산율은 올해 0.76명으로 예상돼 1.0명에 못 미친다. 2018년 1.0명 아래로 내려간 뒤 대만·홍콩 등과 함께 1.0명이 안 되는 최저 출산율 국가에서 벗어나지 못하고 있다. 올해 들어 출산율과 결혼 건수가 늘어난다고 해도 1.0명을 넘으려면 해결해야 할 과제가 많다.
인구 동향 통계에 따르면 1월 출생아 수는 서울·경기·인천 등 수도권에서는 대폭 늘었으나 세종은 오히려 줄었고 울산·강원 등은 소폭 오르는 데 그쳤다. 결혼 건수도 서울·경기·부산 등은 증가했지만 세종·강원·전북 등은 감소했다. 수도권과 지방의 차이가 좁혀지지 않고 있는 현실이다.
모처럼 만의 출산율과 결혼 증가세를 이어 가려면 지원금 확대 등 단기 처방만으로는 어렵다. 수도권 쏠림을 막기 위한 지역별 주거·일자리 안정과 보육·교육·인프라 지원책을 강화해야 한다. 정부가 추진 중인 2차 공공기관 이전도 일자리와 자본을 분산함으로써 출산율 제고로 이어져야 한다.
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