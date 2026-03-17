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[사설] 공천 혼돈 점입가경… 張, 이쯤 되면 대승적 거취 결단할 때

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수정 2026-03-17 18:27
입력 2026-03-17 18:27
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오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 지방선거 공천 신청 입장을 밝힌 후 인사하고 있다. 장동혁 대표의 ‘절윤’ 회피에 반발해 후보 등록을 미뤄온 오 시장은 “선당후사의 정신으로 등록을 한다“고 말했다. 연합뉴스
오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 지방선거 공천 신청 입장을 밝힌 후 인사하고 있다. 장동혁 대표의 ‘절윤’ 회피에 반발해 후보 등록을 미뤄온 오 시장은 “선당후사의 정신으로 등록을 한다“고 말했다.
연합뉴스


6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘의 후보 공천이 내홍을 거듭하며 점입가경이다. 장동혁 대표의 ‘절윤’(윤석열과의 절연) 회피 논란이 이어지는 가운데 이정현 공천관리위원장이 ‘혁신 공천’이라며 현역 단체장·중진 의원을 겨냥해 컷오프(공천 배제)에 나서자 반발이 거세다. 장 대표에게 반기를 들며 서울시장 후보 신청을 미뤄 온 오세훈 시장은 결국 후보로 등록하면서도 장 대표 등 지도부의 무책임을 거듭 비판했다. 장 대표가 결자해지하지 않고는 국민의힘의 선거 참패는 불 보듯 뻔하다.

사퇴 의사를 밝혔다가 장 대표로부터 전권을 약속받고 복귀한 이 위원장은 그제 김영환 충북지사를 컷오프했다. 부산시장 공천에서는 박형준 시장을 컷오프하고 초선인 주진우 의원을 단수 공천하는 방안을 논의했으나 공관위 내부에서도 반대해 파행했다. 주 의원조차 경선을 요구하며 논란이 확산되자 공관위는 결국 어제 경선을 치르겠다고 발표했다. 선거가 초읽기에 들어갔는데 도무지 납득할 수 없는 난맥상을 이어 간다.

보수 ‘텃밭’ 대구에서도 주호영·추경호 등 현역 중진 의원 전원을 컷오프한다는 공관위 방침이 알려지자 해당 지역 의원들이 반발하고 나섰다. 이들은 중진 컷오프는 ‘민주당에 대구시장을 상납하는 것’이라고 주장했다. 당 지지율이 최악인 상황에서 원칙과 전략 없는 공천으로 내홍만 키운 셈이다.
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후보 등록을 두 차례나 미룬 오 시장도 어제 가까스로 등록했다. 이 역시 정상적 상황이라고 할 수 없다. 오 시장은 어제도 기자회견을 열어 장 대표와 지도부가 변화 의지를 보여 주지 않는 데다 극우 유튜버들과도 절연하지 못한다고 직격했다. 그러면서 장 대표에게 혁신형 선거대책위원회 구성을 요구하고 있다. 억지소리로 들리지 않는다.

‘장동혁 간판’으로는 해 보나 마나 한 선거라는 전망이 기정사실로 굳어지고 있다. 혁신을 보여 줄 시간조차 이제 없다. 남아 있는 환골탈태 극약처방은 장 대표와 지도부의 대승적 거취 결단뿐이다.
2026-03-18 27면
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