[사설] “코마 상태” 국힘, 대충 봉합으론 선거 해 보나 마나

이미지 확대 13일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 공천 면접심사가 열린 가운데 면접장 안내 입간판이 놓여져있다. 뉴스1

2026-03-16 27면

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국민의힘 이정현 공천관리위원장이 사퇴 의사를 번복하고 이틀 만에 복귀했다. 지난 13일 “변화와 혁신을 더이상 추진하기 어렵다고 판단했다”면서 자진 사퇴했던 이 위원장은 어제 “앞으로 공천 과정에서 필요한 결단이 있다면 피하지 않고, 결과에 책임도 지겠다”고 했다. 6·3 지방선거를 불과 80여일 앞두고 공천을 총괄하는 수장이 거취를 두고 오락가락했다. 이런 비정상적 상황이 국민의힘의 난맥상을 적나라하게 드러냈다고 볼 수 있다.이 위원장의 사퇴는 오세훈 서울시장이 후보 추가 공모에 불참하며 장동혁 대표를 압박하고, 장 대표가 “공천의 생명은 공정”이라고 정면 충돌하던 와중에 나왔다. 텃밭인 대구에서 ‘혁신 공천’을 둘러싸고 당 지도부와 이견을 보인 것도 배경이 됐다. 이 위원장의 복귀로 국힘은 최악의 사태는 모면했다. 그러나 당이 당면한 위기를 헤쳐 나가려면 해결할 과제가 한둘이 아니다. 이 위원장도 당을 “코마(의식불명) 상태”라고 진단했다.이 위원장은 장 대표가 자신에게 공천 전권을 위임하겠다고 했다면서 “권한을 무거운 책임으로 받아들이고 공천을 진행하겠다”고 했다. 하지만 전권을 위임받았다 해도 ‘윤 어게인’ 세력과의 절연, 혁신선대위 구성 등 근본 쇄신을 외면한다면 공천 혁신은 구호에 그칠 것이 뻔하다. 한국갤럽이 지난 13일 발표한 여론조사 결과 국힘의 지지율은 20%로 장 대표 취임 이후 또 최저기록을 세웠다. 말로만 ‘절윤’에 민심 이반이 속수무책인 것이다.공관위가 오늘 서울시장 후보 추가 접수 공고를 낸다고 한다. 오 시장을 향해 “우리 당의 소중한 자산이며 서울 발전을 이끌어 온 중요한 지도자”라고 치켜세우면서 공천 참여를 독려했다. 하지만 아무런 구조적 변화는 없이 미사여구만 앞세운 구애가 유권자들 앞에 얼마나 설득력을 가질지는 의문이다. 말로만 공천 전권, 혁신 공천을 강조하며 봉합에 급급한 모습으로는 선거에서 민심을 얻기는 난망하다는 사실을 명심하기 바란다.