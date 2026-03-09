[사설] 이란 전쟁 장기화 조짐… 커지는 안보 불확실성 대비를

이미지 확대 7일 이란 테헤란 메흐라바드 국제공항 인근 아자디 타워 주변에서 공습 이후 폭발이 발생하고 있다. X 캡처

2026-03-10 27면

이란 전문가회의가 미국·이스라엘 공습으로 사망한 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자의 차남 모즈타바 하메네이를 이란의 3대 최고지도자로 선출했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 공개적으로 반대했던 인물이 군부 지지로 최고지도자에 오르면서 이란은 항전 의지를 고수하고 있다. 트럼프 대통령이 이란이 항복하기 전까지 공격을 멈추지 않을 뜻을 분명히 함에 따라 양측 간 공방은 주변 중동국까지 확산돼 전쟁 장기화가 우려되고 있다.미국이 이란과의 전쟁으로 중동에 군사 전력을 쏟으면서 주한미군 핵심 전력 일부의 중동 이전도 속속 가시화되고 있다. 지난달 22일부터 C-5, C-17 등 미군 수송기들이 경기 오산 미 공군기지를 이륙해 중동과 지중해 근방으로 이동하고 있는 것으로 나타났다. 패트리엇 발사대나 미사일 차출에 이어 주한미군의 한반도 방어 공약을 상징하는 고고도미사일방어체계(THAAD·사드)의 일부 이전 가능성도 거론된다. 대북 재래전 방어는 한국이 주도하도록 하고 주한미군의 기능을 변화시킨다는 트럼프 2기 행정부의 ‘전략적 유연성’ 확대 기조에 비춰 볼 때 주한미군의 전력 차출은 향후 더 빠르고 큰 규모로 진행될 가능성이 있다.더욱이 북한은 핵 개발 가속화 등 비대칭 전력 강화에 나섰고, 대만을 둘러싼 미국·중국 간 갈등도 잠재돼 있다. 지난달 서해상에선 주한미군 전투기의 출격에 중국 전투기가 대응 출격한 데 이어 지난 4일에는 유엔 대북 제재 이행을 위해 작전 중이던 호주 헬기를 중국군 헬기가 가로막는 일도 있었다.한미가 어제부터 오는 19일까지 진행 중인 연례 연합연습 자유의 방패(FS) 훈련에 대해서도 이를 비난해 온 북한의 대응 도발 가능성을 배제할 수 없다. 혼란한 국제 정세의 빈틈을 노린 북한의 오판과 안보 불확실성을 조기에 차단하기 위해 한미 간 조율이 더없이 중요한 때다. 지난해 한미 정상회담 결과물인 조인트 팩트시트(공동설명자료)상의 안보 분야 후속 협의에도 속도를 내야 한다.