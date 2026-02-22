[사설] 지방선거 100일 앞 ‘자기 정치’만 하는 野 대표

이미지 확대 국민의힘 장동혁(오른쪽 두 번째) 대표를 비롯한 최고위원들이 22일 국회에서 열린 비공개 최고위원회의에 참석하고 있다. 장 대표는 윤석열 전 대통령 무기징역 선고에도 절연을 거부하며 당내 갈등을 키우고 있다. 연합뉴스

2026-02-23 27면

장동혁 국민의힘 대표의 대응을 보자면 유구무언이라는 말이 절로 나온다. 무기징역 선고를 받은 윤석열 전 대통령과의 절연마저도 끝내 거부했다. “절연을 요구하는 세력이 당을 갈라치기하는 세력”이라는 궤변이 6·3 지방선거를 불과 100일 앞둔 이 시점에 야당 대표의 입에서 나올 수 있는 말인지 귀가 의심스럽다. 이러면서 당명을 바꿔 새출발하겠다는 발상은 어떻게 할 수 있는 것인지 무엇 하나 의문 아닌 것이 없을 지경이다.윤 전 대통령 선고에 대한 장 대표의 발언은 상식을 한참 벗어났다. “아직 1심”이라며 무죄 추정을 내세운 주장은 중도층의 한 오라기 남은 기대마저 완전히 접게 하는 자멸의 언어나 다름없다. ‘윤 어게인’ 세력과의 단절 요구에 “다양한 목소리도 담아내는 것이 외연 확장”이라는 억지는 극우 유튜버 논리 그대로다. 국민 대다수의 정서와 정반대 방향으로 치닫는 장 대표는 자신이 지금 무엇을 얼마나 잘못하고 있는지조차 인식하지 못하는 듯한 퇴행을 거듭하고 있다.당 안팎에서는 “윤석열 세력의 숙주”, “국민과의 전쟁을 선포한 것이나 다름없다”는 등의 거친 비판이 쏟아진다. 이런데도 귀를 닫고 마이웨이를 고집하는 것은 지방선거에서 어떤 성적표를 받게 되든 상관없다는 뜻으로밖에는 해석이 되지 않는다. 선거에서 참패해도 강성 지지층만 붙들고 있으면 당권을 움켜쥐고 대선도 꿈꿀 수 있다는 계산이 빤하다. 사실상 유일한 야당의 대표가 이기심에 판단력을 망실한 것이 지금 한국 보수의 비극이다.이대로면 국민의힘은 서울과 부산에서도 참패할 가능성이 높다. 당대표가 정치적 사욕에 섶을 지고 불로 뛰어드는 것을 보고서도 영남권 중심의 당 중진들은 함구로 일관한다. 국민의힘이 쇄신으로 소생할 수 있는 실낱같은 여지마저 사그러들고 있다. 이러면서 새 당명을 ‘미래연대’와 ‘미래를 여는 공화당’으로 압축해 놓고 저울질 중이다. 당 간판을 백번 바꿔 본들 무슨 의미가 있겠는가.