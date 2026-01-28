[사설] 국정 속도 내도록 ‘민생입법 우선’, 여야 책임 나눠 져야

이미지 확대 이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 김민석 국무총리와 대화하고 있다. 이 대통령은 이날 “국회가 너무 느려서 일을 할 수가 없다”고 토로했다.

정치권은 여야를 막론하고 입만 열면 “민생”을 외친다. 하지만 현실에선 정치적 쟁점을 앞세울 뿐 정작 국민의 삶은 뒷전이다. 국회에 묶여 있는 민생 관련 법안은 176건이나 된다. 오죽했으면 이재명 대통령이 그제 국무회의에서 “국회가 너무 느려서 일을 할 수가 없다”고 탄식했을 지경이다. 정부가 출범한 지 8개월이 돼 가는데도 기본적인 정책을 받쳐 줄 입법이 20%밖에 되지 않았다는 것이다. 이 대통령의 지적처럼 행정은 속도가 중요한데 국회가 발목을 잡고 있는 셈이다.더불어민주당과 국민의힘이 어제 회동에서 “민생 현안과 관련된 법안을 우선 선정해 90건을 처리하기로 합의했다”고 전했다. 여당이 추진하는 국회 필리버스터 본회의 사회권 이양 등을 담은 국회법 개정안은 추가 논의하기로 했다. 국정을 신속히 뒷받침해 줄 다른 민생입법에도 속도를 내야 하지만 제대로 진행될 지 의문이다. 여당이 일방적으로 추진하는 개혁입법은 대법관을 증원하는 법원조직법 개정안, 법왜곡죄를 신설하는 형법 개정안, 4심제를 도입하는 헌법재판소법 개정안 등이다. 국민의힘이 필리버스터(무제한 토론)로 맞서면 애꿎은 민생법안들은 발목이 잡힐 수밖에 없어진다.도널드 트럼프 미국 대통령이 한국에 대한 관세를 15%에서 25%로 올리면서 문제 삼은 것도 국회의 대미투자특별법 입법 지연이었다. 야당이 관세협상 국회 비준을 요구하고 있으니 입법이 속도를 낼 수 있을지 여전히 회의적이다. 이 와중에 야당은 통일교·정치권 유착 의혹과 민주당의 공천헌금 의혹을 규명하는 이른바 쌍특검 도입을 촉구하며 그제 무기한 야외 천막농성에 들어갔다.정치 현안이 줄을 잇는 상황에서 민생 경제 입법은 하세월 뒤로 밀릴 우려가 높다. 국정에 무한책임을 져야 하는 여당이 민생법안의 조기 처리를 위해서 대화와 타협의 손을 먼저 내밀어야 한다. 야당도 민생 경제를 볼모로 잡는 국회 운영으로 국민 지지를 받을 수 있는지 돌아봐야 한다.