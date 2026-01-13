[사설] ‘내란 우두머리’ 결심공판… 尹 끝까지 반성은 없었다

2026-01-14 35면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

12·3 계엄과 관련해 내란 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 결심공판이 어제 재개됐지만, 윤 전 대통령 측은 반성은커녕 계엄은 고도의 정치 행위라는 기존 입장만 되풀이했다. 지난 9일 김용현 전 국방 장관 측의 ‘법정 필리버스터’식 변론으로 결심공판이 끝나지 못해 연기됐는데, 마지막 재판까지 반성 없이 구차한 행태를 보인 것이다.이날 재판에서 윤 전 대통령 변호인단은 프랑스 철학자 몽테스키외의 삼권분립 개념과 미국의 대통령제, 도널드 트럼프 미국 대통령에 관한 연방대법원 판결까지 언급하며 계엄 선포는 사법 심사의 대상이 아니라고 주장했다. 이어 대통령 불소추특권을 규정한 헌법 84조를 근거로 법원이 이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건 파기환송심 공판을 연기했다며 비상계엄 선포가 윤 전 대통령의 재직 중 행위인 만큼 이 역시 법원이 섣부르게 판단해선 안 된다고 했다. 계엄에 따른 국민의 충격과 국가적 혼란에 대한 참회는 조금도 없이 느닷없이 이 대통령 재판과의 형평성을 제기함으로써 재판을 정치 쟁점화하는 모습도 보였다.서증 조사는 통상적으로는 간략하게 끝나는 경우가 대부분이다. 그런데도 이날 변호인단은 서증 조사에 장시간을 할애했다. 그래 놓고 재판을 고의로 지연시키고 있다는 여론에 대해 되레 “정당한 변론 활동에 대한 악의적 공격과 오해”라며 발끈했다. 내란특검팀에서 불필요한 추가 증거를 내고, 증인을 상대로 사건의 본질과 무관한 신문을 하며, 변론 종결 직전 기존에 다뤄지지 않은 내용을 담은 새로운 공소장을 제출하는 방식으로 신속한 재판을 방해했다며 역공을 펴기까지 했다.재판의 결과를 떠나 전직 대통령이 법정에 선 것 자체가 국가적 비극이다. 그렇다면 윤 전 대통령으로서는 겸허한 자세로 성찰하고 재판에 협조하는 것이 국민을 위한 최소한의 도리였다. 끝까지 뭐가 잘못이었느냐며 핏대를 세우는 모습에 국민의 심정은 참담하기 이를 데 없다.