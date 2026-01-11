[사설] 미래지향 한일 관계 위해 日 과거사 전향적 태도를

이미지 확대 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 2025.10.30 대통령실통신사진기자단

2026-01-12 35면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 내일 일본 나라현을 방문해 다카이치 사나에 총리와 정상회담을 갖는다. 중일 갈등이 격화하는 가운데 이 대통령은 중국 국빈 방문을 마친 지 불과 엿새 만에 대일 외교에 나서는 쉽지 않은 과제를 안았다. 한중 정상회담이 양국 관계 복원의 디딤돌이 된 것은 분명하지만 우리 정부와 미일 공조에 균열을 내려는 중국의 의도에도 우려가 적지 않다. 국익 중심의 실용외교 전략의 중요성이 그 어느 때보다 커졌다.이 대통령은 대일 외교와 관련해 과거사는 직시하되 안보·경제 등 현안 협력은 별도로 적극 추진하는 ‘투트랙’ 기조를 이어 오고 있다. 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 11월 남아프리카공화국 G20 정상회의에서 다카이치 총리와 두 차례 회담할 때도 과거사 문제는 의제에서 제외됐다.그러나 이번 방일 정상회담에서는 과거사 문제가 논의될 전망이다. 위성락 청와대 국가안보실장은 “조세이 탄광 등 과거사 문제에서 한일 양국이 인도적 측면의 협력을 할 수 있는 계기로 삼고자 한다”고 했다. 1942년 일본 야마구치현 조세이 해저탄광 붕괴 사고로 당시 강제동원된 조선인 노동자 136명이 희생됐다. 한일 민간 주도로 2024년부터 유해발굴 조사가 진행 중인데 정부 차원에서 공동 조사 등 새로운 진전을 모색하겠다는 취지다. 청와대는 강제징용과 위안부 등 다른 과거사 현안이 거론될 가능성도 열어 뒀다.일본 언론은 중국의 위협을 경계하면서 이번 한일 정상회담을 계기로 양국 간 결속력을 강화해야 한다고 주장하고 있다. 그러려면 어느 한쪽의 일방적 양보나 희생이 전제가 될 수는 없다. 다카이치 총리는 지난달에도 국회에서 독도가 일본 고유의 영토라는 망언을 되풀이했다. 이래서는 양국 정상 간 신뢰가 굳건히 다져지기 어렵다. 일본이 과거사에 전향적인 태도와 의지를 보일 때 미래지향적 한일 관계도 한층 공고해질 수 있다.