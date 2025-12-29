[사설] 다시 청와대 시대… 국민 뜻 크게 듣는 소통의 국정을

이미지 확대 이재명 대통령이 청와대로 출근한 29일 청와대 본관 앞에 걸린 태극기와 봉황기가 바람에 펄럭이고 있다.

어제 청와대 시대가 다시 열렸다. 그동안 용산 대통령실 터는 지관(地官)의 조언으로 정해졌다는 황당한 풍문마저 돌았다. 무리한 이전으로 전 정부 내내 구설에 휘말리기도 했다. 이재명 대통령이 한 해의 끝자락에 서둘러 용산 시대를 청산한 것은 2026년 병오년 새로운 터전에서 새로운 마음가짐으로 국정에 임하고자 하는 바람이었을 것이다.청와대 자리는 조선시대 경복궁의 후원으로 닫혀 있었다. 일제강점기에는 조선총독 관저, 광복 이후엔 미 군정 사령관 관저로 역시 소통 불가 공간이었다. 대한민국 출범 이후에는 대통령의 집무 및 생활 공간으로 자리잡았지만 일반 국민이 접근할 수 없는 점은 조금도 달라지지 않았다. 과거 청와대가 제왕적 대통령을 상징하는 장소로 이미지가 굳어졌던 것도 이 같은 폐쇄성 때문이었다. 실제로 대통령은 물론 참모들도 일단 청와대에만 들어가면 민심과 동떨어진 행태를 보여 주고는 했다.청와대의 입지를 두고는 오해도 적지 않았다. 재임시절 절대적 권력을 누렸지만 뒤끝은 좋지 않았던 대통령이 많았기 때문이다. 하지만 개인적 불행이 되풀이되는 동안에도 국가는 크게 발전했다. 6·25전쟁 직후 최빈국의 끄트머리에 있던 나라가 선진국 대열에 합류하지 않았나. 컨트롤타워 역할을 수행한 청와대가 좋은 자리가 아니었다면 이런 일은 일어나지 못했다.대통령실이 용산에 있던 3년 7개월 동안 청와대는 누구나 오갈 수 있었다. 대통령의 공간으로 되돌아간 뒤에도 그 소통의 기운을 꺾어서는 안 될 것이다. 이 대통령은 당선 소감으로 “민생을 회복시키고 국민의 생명을 책임지며 통합하는 책임을 잊지 않겠다”고 했다. 대통령 집무 공간과 참모진 업무 공간의 물리적 거리가 청와대를 불통 공간으로 만든다는 우려가 여전하지만 해법은 대통령 의지에 달렸다. 우여곡절 끝에 청와대로 돌아간 이 대통령은 역대 어느 대통령보다 국민 소통에 귀를 크게 여는 대통령으로 남아야 한다.