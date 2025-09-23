[사설] 北 “비핵화 빼면 대화”… 통미봉남 없게 한미 밀착 호흡을

APEC 계기 북미 전격 회동 가능성

李 “핵동결 먼저”… 북핵 용인 패착 없게

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 21일 최고인민회의 연설에서 “현 미국 대통령 트럼프에 대한 좋은 추억을 가지고 있다”며 “만약 미국이 허황한 비핵화 집념을 털어버리고 현실을 인정한 데 기초하여 우리와의 진정한 평화 공존을 바란다면 우리도 미국과 마주 서지 못할 이유가 없다”고 말했다고 북한 조선중앙TV가 22일 보도했다. 조선중앙TV 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 도널드 트럼프 미국 대통령과 “좋은 추억이 있다”며 미국이 북한의 비핵화 목표를 포기하면 북미 대화에 나설 수 있다고 밝혔다. 김 위원장이 트럼프 집권 2기 들어 그와의 관계를 직접 언급하며 대화 의지를 밝힌 것은 처음이다. 미측의 반응에 따라 다음달 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 두 사람이 깜짝 회동할 가능성도 배제할 수 없는 상황이다.그제 최고인민회의에서 김 위원장은 “미국이 허황한 비핵화 집념을 털어 버린다면 마주 서지 못할 이유가 없다”고 했다. 그러면서도 비핵화를 요구하지 않아야 대화에 응할 수 있다는 조건론에 쐐기를 박았다. ‘핵보유’가 헌법에 명기됐다는 점을 강조하며 “우리에게 ‘비핵화’라는 것은 절대로 있을 수 없다”고도 했다. 한미가 목표로 세운 비핵화와 제재 해제를 맞바꾸는 방식의 협상은 앞으로도 없을 것이라고 못을 박은 셈이다. 사실상 핵보유국 인정을 요구하면서도 남한에 대해서는 “마주 앉을 일이 없다. 일체 상대하지 않을 것”이라며 ‘적대적 두 국가론’을 재확인했다. 비핵화 협상이 아닌 군축 협상 가능성과 이 과정에서 남한을 배제하겠다는 ‘통미봉남’ 전략도 노골적으로 드러냈다.김 위원장의 이런 작심 메시지가 미중 정상의 다음달 APEC 정상회의 참석이 공식화되자 나왔다는 점에 주목할 필요가 있다. 행사를 계기로 북미 간 대화가 전격 성사된다면 북핵 문제는 급물살을 탈 공산이 크다. 북한을 ‘핵보유국’(nuclear power)이라고 지칭한 적 있는 트럼프 대통령이 돌발성 대응을 한다면 한국은 돌이킬 수 없는 안보 낭패에 직면할 수도 있다.이재명 대통령은 어제 보도된 BBC와의 인터뷰에서 자신이 지난달 제시한 ‘동결, 축소, 비핵화’라는 3단계 북핵 해법 중 첫 단계인 동결이 “임시적 비상조치로서 실행 가능하고 현실적인 대안”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령과 김 위원장이 핵무기 제거 대신 핵무기 생산을 동결하는 내용의 합의를 한다면 이를 수용할 수 있다는 뜻을 분명히 했다. 실현 가능성이 희박한 비핵화에 매달리기보다는 현실적인 목표의 일부라도 달성하는 쪽으로 무게중심을 옮기겠다는 의지로 읽힌다.임기 내 핵 동결이라도 합의해 내겠다는 이 대통령의 고민은 충분히 의미 있으며 평가할 만하다. 그러나 그동안 성과가 없었던 ‘스몰딜’ 협상을 반복하며 북핵을 사실상 용인하거나 북한을 핵보유국으로 인정하는 과오를 범하지는 않아야 한다. 한미가 더 단단히 밀착해 북핵 문제에서 ‘한국 패싱’의 우려를 불식시켜야 할 것이다.