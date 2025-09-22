[사설] “유튜버에 물어보라”는 與, 난데없이 장외 나선 野

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 21일 대구 동구 동대구역 광장에서 열린 ‘야당탄압·독재정치 국민 규탄대회’에서 발언하고 있다.

조희대 대법원장과 한덕수 전 국무총리 등의 대선개입 오찬 회동 등 의혹을 제기한 더불어민주당은 구체적 근거를 제시하지 못한 채 대법원장 사퇴론만 되풀이하고 있다. 지난 5월 한 유튜브 채널이 “제보자가 들은 이야기”라며 제보자 음성과 함께 해당 의혹을 제기하자 민주당은 국회에서 이 음성을 틀며 의혹을 거듭 제기했다. 미확인 의혹을 국회 대정부질문에서도 재탕했고, 당대표까지 나서 조 대법원장의 특검 수사와 사퇴까지 거론했다. 막상 해당 유튜브 채널이 “확인되지 않은 ‘설’이었다”고 발을 빼자 민주당 의원들은 유튜브에 책임을 돌리는 모습이다. 국회로 의혹을 들고 들어와 일을 키워 놓은 서영교 의원은 이제 와서는 “유튜버에게 물어보라”고 한다. 이렇게 무책임해도 되는 것인지 말문이 막힐 노릇이다.야당도 기가 막히기는 마찬가지다. 어제 국민의힘은 여당이 ‘사법 파괴’와 ‘야당 말살’을 시도한다면서 대구에서 야당탄압·독재정치 규탄대회를 열었다. 정기국회 국정감사와 예산안 심의, 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞에 두고 난데없이 길거리로 군중집회를 나선 것이다. 강성 지지층 말고는 대체 어느 국민이 이런 행태에 공감할 거라고 생각하는지 되물어보고 싶어진다. 안 그래도 ‘영남당’으로 입지가 쪼그라졌으면서 하필 대구에서 장외투쟁을 시작한 발상도 도무지 납득하기 어렵다. 대전, 수도권 등 전국에 걸쳐 순회집회를 이어 간다는 계획은 내년 지방선거운동의 일환이라는 비판을 받을 만하다. 여당의 ‘내란 프레임’에 제 발로 들어가 갇히는 퇴행정당 이미지만 스스로 굳혀 가는 꼴이다.국힘은 여당의 정부조직법 개정안 단독 처리, 위헌적 내란특별재판부 추진을 이유로 지난 19일 여야 민생경제협의체를 연기시켰다. 원내투쟁도 병행하겠다며 장외투쟁을 ‘야외 필리버스터’라고 주장한다. 제1야당의 국정 견제는 국회 안에서 의회민주주의 방식으로 이뤄져야만 한다.