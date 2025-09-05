[사설] 북중 정상회담… 동북아 안보 급변에 한미일 공조 강화를

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 3일 베이징에서 진행된 중국 전승절 80주년 기념행사에 참석했다고 조선중앙통신이 4일 보도했다. 2025.9.4 평양 조선중앙통신 연합뉴스

2025-09-05 35면

중국을 방문 중인 김정은 북한 국무위원장이 어제 시진핑 중국 국가주석과 회담했다. 북중 정상회담은 2019년 1월 김 위원장의 방중과 그해 6월 시 주석의 방북으로 이뤄진 두 번의 정상회담 이후 6년여 만이다. 회담에서는 북한의 당면 과제인 경제협력과 향후 성사될 수 있는 북미 대화에 앞서 대응 전략이 논의된 것으로 알려졌다. 이에 따라 2020년 코로나19 확산을 막기 위해 강력한 봉쇄 정책을 펴면서 위축됐던 북중 경제협력 복원과 중국 단체관광객 유치가 성사될 가능성이 높아졌다.김 위원장은 나아가 전승절 참석, 북중러 연대 등을 통해 대미 협상력을 끌어올렸다고 판단하고 한미일이 요구하는 ‘북한 비핵화’ 협상이 아니라 북한을 핵보유국으로 인정하는 핵군축 협상으로 판을 바꾸려 할 것으로 보인다. 북핵 문제 해결은 더욱 멀어질 공산이 커진 것이다. 이재명 대통령은 동결→감축→폐기의 ‘3단계 비핵화론’을 내세웠지만 러시아와의 군사동맹에다 중국과의 경제협력까지 복원하게 된 김 위원장이 쉽게 응하지는 않을 것으로 예상된다.이런 상황에서 도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) 카롤 나브로츠키 폴란드 대통령과의 정상회담 후 가진 기자회견에서 “폴란드에선 주둔한 미군을 철수 또는 감축할 계획이 없지만 다른 나라의 경우 고려하고 있다”고 했다. 중국 견제에 집중하려는 트럼프 대통령이 2만 8500명이 주둔 중인 주한미군 감축 카드를 언제든 꺼내들 수 있는 현실이다. 트럼프 대통령이 장담했던 러우 휴전은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 버티기로 난관에 부딪힌 상태다. 북중러 밀착으로 인한 동북아 안보환경 급변에 한미일 간 전략적 공조가 더욱 긴밀해져야 하는 이유다.김 위원장은 딸 주애를 중국 지도부에 소개하는 것으로 4대 세습 의도를 드러냈다. 후계자의 세습용 업적을 만들어 주기 위해 국지 도발을 감행할 가능성에도 대비해야 한다.