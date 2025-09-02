[사설] 與 한복에 野 상복… 국회 이런 추태까지 보여 주나

이미지 확대 1일 정기국회 개회식에 한복을 입고 참석한 우원식 국회의장과 여당 의원들이 국회 본회의장에서 기념촬영을 하고 있다. 반면 야당 의원들은 검은 양복에 ‘근조’ 리본을 달고 참석했다. 연합뉴스

강대강 대치를 이어 가는 정치권은 정기국회가 개회한 어제도 맞부딪쳤다. 국민의힘 의원들은 여당의 일방적 국회 운영에 항의한다며 검은색 상복에 ‘근조’ 리본을 달고 개회식에 참석했다. 그러자 더불어민주당은 “국민의힘에 상사(喪事)가 발생한 줄 몰랐다”고 비꼬았다. 앞서 국회 의장단은 “세계인에게 한국 문화에 대한 관심과 애정을 높이는 계기가 될 수 있을 것”이라며 한복 입기를 제안했다. 하지만 결과적으로 극단적 반목에서 헤어 나오지 못하는 정치권의 부정적 면모만 드러낸 꼴이다.민주당은 정기국회에서 “검찰개혁·언론개혁·사법개혁, 3대 개혁의 시대적 과제를 반드시 완수하겠다”고 공언했다. 반면 국민의힘은 3대 특검을 중심으로 민주당의 ‘입법 폭주’를 저지하겠다고 벼른다. 민주당 의원들은 어제 국민의힘이 “망신 주기”라고 반발하는 가운데 윤석열 전 대통령이 수감된 서울구치소를 찾아 지난달 특검의 영장 집행 과정이 담긴 영상을 열람했다. 여야가 번갈아 가며 갈등의 불씨에 기름을 붓는다.어제는 대법원 법원행정처가 민주당의 ‘내란특별재판부’ 추진에 대해 “사법권 독립 침해, 재판 독립성·공정성 훼손 우려 등 위헌 논란이 발생할 여지가 있다”는 검토 의견을 국회에 제출하기도 했다. 앞서 민주당은 내란 사건에 대한 1·2심 재판은 특별재판부가 전담하는 내용의 내란특별법을 발의했다. 이에 대법원이 처음으로 위헌성 문제를 공식 제기하며 반대 입장을 밝힌 것이다. 그럼에도 민주당이 논란의 법안을 재고하거나 야당과 조율할 기미는 조금도 보이지 않는다. 정기국회 내내 여야 대치가 가팔라질 이유는 차고 넘친다.정기국회 개원일에 한복을 입자는 민주당 백혜련 의원의 제안이 무색하기만 한 하루였다. 정기국회 100일 동안 협치의 단초라도 만들어 보라는 주문을 하는 것조차 이제는 민망해진다. 여야 모두 책임이 크지만 정국 냉각을 풀 열쇠는 국정에 무한책임을 져야 하는 거대 여당이 쥐고 있다.