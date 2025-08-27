[사설] 국힘 장동혁 대표, 당심 아닌 민심 따라야 당 회생할 것

이미지 확대 국민의힘 전당대회에서 승리한 장동혁 신임 대표가 26일 국회에서 열린 기자회견에서 앞으로의 당 운영 계획을 밝히고 있다. 연합뉴스

국민의힘이 당대표에 장동혁 의원을 선출하면서 강성 보수 정당으로 고립을 자초하는 조짐을 보이는 것은 유감스럽다. 장 대표의 당선 일성은 “모든 우파 시민과 연대해 이재명 정권을 끌어내리는 데 모든 것을 바치겠다”는 것이었다. ‘국민’은 물론 ‘중도’마저 배제한 ‘우파 시민과의 연대’는 극우 유튜버에게서나 들을 수 있었던 표현이다. 국힘이 국민 다수의 공감을 이끌어 정권을 잡는 정당 본연의 목적을 버리고 사실상 강성 극우의 본부 역할에 주력하겠다는 것인지 의문을 갖지 않을 수 없다.장 대표의 승리는 곧 극우 유튜버의 승리라고 해도 지나치지 않다. 장 대표 스스로도 “달라진 언론 환경에서 많은 보수 유튜버가 왜 장동혁이 돼야 하는지 거의 예외 없이 지지를 보내 주셨기 때문”이라고 했다. 탄핵 찬성파를 “배신자”라고 외치며 토론회장을 난장판으로 만든 보수 유튜버 전한길씨를 두둔했던 장 대표다. 그는 “전씨를 한동훈 전 대표 대신 공천하겠다”고 공언하기도 했다.장 대표는 이날도 “단일대오에 합류하지 못하는 분들과 당을 분열로 몰고 가는 분들에 대해선 결단이 필요하다”고 했다. 그동안에도 “당론을 반대하거나 당을 위험에 빠뜨리는 분들은 나가라”고 외쳤다. 하지만 확장성이라고는 조금도 없는 극우 유튜버 중심의 정당이 무슨 역할을 어떻게 할 수 있다는 뜻인지 궁금하기만 하다. 여당의 잇따르는 입법 폭주에도 무기력한 필리버스터로 시간을 보낸 것 말고는 아무런 역할도 하지 못했던 국힘이다.국힘은 비상계엄을 반대하는 국민 여론이 70%를 넘나들었다는 사실을 기억해야 한다. 장 대표는 결선 투표 결과 일반국민 여론조사에서 크게 앞선 김문수 후보를 당원 투표에서 역전시켰다. 강성 당원의 지지를 이끌어 당선됐지만 막중한 책임을 짊어진 지금부턴 달라져야 한다. 이제는 국힘이 국민 다수의 지지를 받는 정당으로 거듭나는 방안을 고심하지 않으면 안 된다. 민심을 철저히 외면한 채 강성 당원으로만 할 수 있는 일은 아무것도 없다.