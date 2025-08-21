[사설] 檢 개혁 속도 조절론… 與, 다른 쟁점 법안도 더 숙의하길

대통령·총리, “졸속 땜질 안 되게”

더불어민주당 문진석 원내수석부대표는 어제 정청래 대표가 이른바 검찰개혁 입법을 올 추석(10월 6일) 전에 완료하겠다고 표현한 데 대해 “정치적 메시지”라고 말했다. 앞서 8·2 전당대회에서 선출된 정 대표는 ‘전광석화 개혁’ 추진을 공약하면서 검찰개혁을 추석 전에 완수하겠다고 여러 차례 언급했다. 문 수석부대표의 발언은 검찰개혁에 대해 대통령실과 당 사이에 ‘불협화음’이 일자 정리 차원에서 발언한 것으로 보인다.이재명 대통령은 지난 18일 국무회의에서 정성호 법무부 장관에게 “민감하고 핵심적인 쟁점 사안의 경우 국민께 충분히 그 내용을 알리는 공론화 과정을 반드시 거쳐야 한다. 최대한 속도를 내더라도 졸속이 되지 않도록 잘 챙겨 달라”고 강조했다. 김민석 국무총리도 “정부·여당 간, 검찰개혁을 주장한 각 정당 간 조율할 시간을 충분히 갖는 게 좋겠다”고 언급했다. 강훈식 비서실장도 “땜질식으로 여러 번 할 수 있는 문제가 아니고 한 번 하면 제대로 해야 한다는 인식을 가지고 있다”고 했다. 이를 두고 이 대통령을 비롯해 대통령실이 정 대표 체제의 여당에 ‘속도 조절’을 요구했다는 해석이 나오고 있다. 검찰개혁은 검찰청 폐지 같은 검찰조직 개편 문제뿐만 아니라 한 해 100만건이 넘는 국민의 형사피해 구제 절차에 대한 파급효과와 부작용 등도 심사숙고해 국민 불편을 최소화해야 한다. 노란봉투법과 더 센 상법도 섬세하게 부작용을 점검하고 보완하는 과정을 거치는 게 순리다. 재계에서 거론하는 문제점에 대해서도 추가 논의를 통해 공론화를 이루는 과정을 거치는 게 바람직하다.리얼미터의 18일 여론조사 결과에 따르면 이 대통령의 국정수행 지지도가 51.1%로 2주 연속 하락해 취임 후 가장 낮은 지지율을 기록했다. 민주당의 지지율도 39.9%로 국민의힘(36.7%)과 오차범위 내로 좁혀졌다. 이는 여러 요인이 있겠지만 민주당의 ‘폭주 입법’도 적지 않은 영향을 미친 것으로 보인다. 정 대표는 “지지율은 올라갔다가도 내려가고 하는 것”이라고 했지만 역대 여론조사의 사례를 보면 이렇게 급격히 떨어지는 지지율은 반등하기가 쉽지 않다.문제는 국정수행 지지율이 떨어지면 국정운영의 동력이 약해진다는 점이다. 여당은 대통령의 국정운영을 적극 뒷받침하고 그 결과에 대해 대통령과 함께 국민 앞에 책임을 져야 하는 것이다. 그러기 위해서는 대통령의 뜻이 여당 지도부에, 여당의 의견이 대통령에게 원활히 전달돼야 한다. 민주당은 대통령실과 원만한 국정운영을 못했을 경우 위기에 봉착했던 과거 정권의 사례를 주시해야 한다.