[사설] 또 후진적 철도 산재… 무관용 처벌만으로는 못 막는다

이미지 확대 무궁화호 열차가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고가 발생한 지난 19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 근처 경부선 철로에서 경찰과 소방, 코레일 등 관계자들이 사고가 난 무궁화호 열차를 조사 하고 있다. 이재명 대통령이 ‘산재와의 전쟁’을 선포한 지 일주일 만에 사고가 발생하자 정부는 공기업에도 무관용 원칙에 따라 엄중 조치하겠다고 밝혔다. 연합뉴스

2025-08-21 31면

그제 경북 청도군 경부선 철로에서 비탈면 안전점검을 위해 이동하던 코레일 근로자들이 무궁화호에 치여 2명이 숨지고 5명이 다쳤다. 위험한 작업인데도 열차 운행이 중단되지 않았고, 열차 운행 시간조차 공유되지 않았을 가능성이 높다는 점 등 안전불감증에서 비롯된 후진적인 인재라는 점에서 참담하다.이번 사고는 이재명 대통령이 ‘산재와의 전쟁’을 선포한 지 불과 일주일 만에 발생했다. 이 대통령은 산재 사망에 대해 “미필적 고의 살인”이라며 징벌적 손해배상과 면허 취소까지 검토하라고 지시했었다. 이와 같은 강력한 의지가 무색하게 공기업에서 인명사고가 터졌다.사고 하루 만인 어제 검찰이 검사 6명으로 전담팀을 구성한 것은 이번 사고를 중대하게 보고 있다는 방증이다. 중대재해처벌법을 엄격히 적용한다면 현장책임자뿐 아니라 코레일 경영진과 하청업체 대표가 수사 대상이 될 수 있다. 그러나 민간기업에 적용하는 영업정지나 면허취소와 같은 강경책을 공기업에 그대로 적용하기는 어렵다는 한계가 있다. 국가 기간산업인 철도 운행을 중단할 경우 국민 생활에 미치는 파급효과가 크기 때문이다.정부는 무관용 원칙에 따라 엄중 조치하겠다고 밝혔다. 정부는 2022년 오봉역 인명 사고와 영등포역 탈선 사고 책임을 물어 이듬해 코레일에 18억원의 과징금을 부과하고 나희승 전 사장을 해임했다. 후임으로 ‘안전 경영’을 강조하며 취임한 한문희 사장이 2년 만에 같은 위기에 직면했다. 경영진 교체와 처벌만으로는 사고 예방에 한계가 있다는 사실을 보여 준다.처벌이 재발을 막는 노력의 끝이 아니어야 한다. 무관용 원칙의 진정한 의미는 열차 운행 중 진행하는 상례작업 금지, 자동 안전장치 도입과 같이 사고를 원천 차단하는 데 있음을 상기해야 한다. 처벌과 함께 사고 발생의 구조적 문제를 해결할 방법을 찾아야 참사의 반복을 끊을 수 있다.