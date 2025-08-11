[사설] 하다 하다 ‘전한길 난장’까지… 혀를 차게 하는 국힘

이미지 확대 찬탄파 후보에 “배신자” 구호 외치는 전한길 강사 전한길 한국사 강사가 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구·경북 합동연설회에서 탄핵찬성파 후보에 ‘배신자’ 구호를 외치고 있다.

2025-08-11 31면

국민의힘이 8·22 전당대회 과정에서 보여 주고 있는 작태는 국민의 지지를 완전히 포기한 심리 상태가 아니고는 설명이 되지 않는다. 계엄과 탄핵의 원죄를 씻으려는 노력은커녕 탄핵반대파 목소리가 오히려 기세를 올리고 있다. 지난 8일 대구·경북 합동연설회에서는 한국사 강사 출신의 유튜버 전한길씨가 탄핵찬성파 후보 연설 도중 “배신자” 구호를 외치는 황당한 사태가 빚어졌다. 탄핵반대파가 구호를 외치는 가운데 탄핵찬성파는 물병을 집어던지는 등 연설회는 그야말로 난장판이 됐다.그렇지 않아도 전당대회는 평당원인 전씨 한 사람에게 철저히 휘둘리는 모양새였다. 그는 지난 대선이 부정선거라며 “결정적 증거를 제시하면 10억원을 주겠다”고 했다. 지난달 입당 때는 “윤석열 전 대통령 지지 후보가 당대표, 최고위원이 되는 데 영향력을 행사할 것”이란 메시지를 언론사에 보냈다. 전당대회에 ‘전한길TV’ 기자 자격으로 참석해선 지지자들을 부추겨 난장판을 벌였으니 민주주의 기본 인식이 조금이라도 있는지 의문이다.전씨의 어이없는 행태의 배경에는 탄핵반대파 당권 주자들이 있다. 김문수 후보는 “비상계엄으로 누가 죽거나 다치거나 한 적이 없지 않은가. 윤 전 대통령이 다시 입당을 희망하면 당연히 받아 주겠다”고 했다. 장동혁 후보도 “입당 신청을 받지 않을 이유가 없다”고 거들었다. 두 후보는 합동토론회 사태 이후에도 “공격 대상은 내부가 아니라 밖이어야 한다”며 전씨를 두둔하는 모습이었다.국민의힘 전당대회 본경선은 당원 투표 80%, 국민 여론조사 20%를 반영한다. 탄핵반대 후보들이 지금 보여 주는 무리수는 당원 표심에 영합하겠다는 의도로 보인다. 구성원들은 국민의힘이 정권을 재창출할 가능성이 조금이라도 남아 있는 정당인지 가슴에 손을 얹어 보라. 한국리서치 등이 지난주 발표한 여론조사에서 국민의힘 지지율은 16%로 역대 최저치를 기록했다. 이런 추세라면 대구경북당은커녕 소멸의 길로 갈 수밖에 없다.