[사설] 또 저항해 체포 무산… 尹, 어디까지 비루해질 건가

이미지 확대 윤 전 대통령 체포 실패한 김건희특검팀 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 7일 윤석열 전 대통령의 체포에 실패한 뒤 경기도 의왕시 서울구치소를 나서고 있다. 2025.8.7

2025-08-08 35면

윤석열 전 대통령에 대한 두 번째 체포영장 집행이 또다시 무산됐다. 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 법원이 발부한 체포영장 기한 마지막 날인 어제 오전 물리력을 동원한 강제구인에 나섰으나 1시간여 만에 집행을 중단했다. 윤 전 대통령의 완강한 거부로 부상 우려가 크다고 판단해서다. 전직 대통령이자 검찰총장까지 지낸 법률 전문가가 법원이 적법하게 발부한 영장 집행을 막무가내로 거부하는 행태에 분노를 넘어 참담함을 느낀다.지난 1일 1차 체포영장 집행 무산과 관련한 특검의 ‘속옷 저항’ 브리핑에 대해 “인신 모욕”이라고 반발했던 윤 전 대통령 측이 어제는 오히려 체포영장 집행 과정을 특검보다 먼저 상세히 공개했다. 윤 전 대통령이 의자에 앉아 있는 상태에서 10여명의 수사팀이 사지를 들어 차량에 태우려 했고, 이 과정에서 윤 전 대통령이 바닥에 넘어졌다는 것이다. 이전처럼 수의를 벗고 바닥에 드러눕는 행태는 없었지만 윤 전 대통령이 의자에 앉은 채 꼼짝도 하지 않고 버틴 정황이 짐작된다. 윤 전 대통령 법률대리인단은 “체포영장 집행은 공개적인 망신 주기 외에는 어떤 이유로도 설명될 수 없다”며 “법적 책임을 묻겠다”고 주장했다. 적반하장이 아닐 수 없다. 애초에 윤 전 대통령이 법에 따른 정당한 절차에 성실히 응했다면 이런 식의 망신은 있지도 않았다. 보고 있는 국민이 더 부끄럽다.윤 전 대통령은 내란 사건을 수사하는 조은석 특검팀에 지난달 10일 구속된 뒤 모든 소환에 불응하고 있다. 그제 피의자로 특검에 소환된 김건희 여사도 이제야 “아무것도 아닌 사람” 운운하더니 정작 모든 혐의에 대해 부인으로 일관하고 있다. 특검이 소환 하루 만에 김 여사의 구속영장을 청구하면서 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 초유의 사태가 초읽기에 들어갔다. 윤 전 대통령은 지금이라도 법 절차를 존중해 더이상 국격을 실추시키지 말길 바란다.