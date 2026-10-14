왜적에 맞선 녹도만호의 충절… 고흥 바다 호령한 기개 [서동철의 이야기가 있는 옛성]

조선 수군기지 ‘고흥 녹도진성’

이미지 확대 녹도진성 쌍충사에서 내려다본 녹동항의 서쪽부두. 그 너머로 소록대교가 보인다.

이미지 확대 충장공 정운 장군의 동상. 1592년 임진왜란 부산포해전에서 순절했다.

이미지 확대 쌍충사. 녹도진성을 상징하는 수군 장수 정운과 이대원을 기린다.

이미지 확대 충렬공 이대원 장군의 동상. 1587년 고흥 앞마다 손죽도해전에서 순국했다.

이미지 확대 녹도진성의 흔적. 쌍충사 서북쪽에 성곽의 일부가 복원된 모습이다.

이미지 확대 서동철 논설위원

2026-10-15 25면

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녹동항에 가려면 남해고속도로 고흥나들목으로 빠져나와 남쪽으로 뻗은 우주항공로를 타야 한다. 이 길은 고흥군청이 자리잡은 고흥읍을 지나 녹동항이 있는 도양읍으로 이어진다. 미래지향적 이름을 가진 또 다른 길 우주로는 우주항공로를 달리다 동남쪽으로 갈라지는데 종점은 누구나 짐작할 수 있듯이 나로우주센터다.우주항공로에 들어서면 초입에서 ‘임진왜란 호국성지 고흥’이라는 안내판과 마주치게 된다. 이순신 장군 초임지인 발포만호성과 장군을 기리는 충무사, 발포역사문화체험전시관을 알린다. ‘임진왜란 해전성지’라는 이름으로 녹도진성과 쌍충사, 이순신 장군의 절이도 승첩 해역도 부각시키고 있다. 고흥이 첨단 우주과학기술의 메카로 자리잡기 훨씬 이전에 역사와 문화의 고장이라는 것을 실감케 한다.고흥반도는 조선시대 전라좌도수군절도사영, 곧 전라좌수영의 관할지역이었다. 임진왜란 당시 이순신 절도사가 지휘한 전라좌수영은 모두 5관 5포로 이루어졌다. 5관은 순천·낙안·보성·광양·흥양으로 수령은 기본적으로 지방행정관이지만, 군사 지휘 기능도 필수적이었다. 당시 이순신 장군 휘하의 순천도호부사는 권준, 낙안군수는 신호, 보성군수는 김득광, 광양현감은 어영담, 흥양현감은 배흥립이었다.5포는 지금의 여수 돌산도에 자리한 방답진을 제외하면 모두 고흥반도에 있었다. 동쪽부터 여도진·사도진·발포진·녹도진이 그것이다. 임진왜란 당시 방답진의 지휘관은 이순신 좌수사와 한글 이름이 같은 첨절제사 이순신(李純信)이었다. 여도만호는 김인영, 사도첨사는 김완, 발포만호는 황정록, 녹도만호는 정운이다.5관 5포 가운데 어느 한 군데 중요하지 않은 곳이 없음에도 녹도진에 대한 기억이 진하게 남은 것은 녹도만호 정운의 존재 때문이다. 그는 왜란 개전 초기 이순신 장군을 설득해 전라좌수영 수군의 경상우도 해역 진출을 이끈 인물이다. 그때 이순신은 왜적이 침범했음에도 경상우수영 해역으로 가는 것을 주저하고 있었다. 장수가 병력을 이끌고 관할구역을 넘는 것은 곧 반란을 의미했기 때문이다. 하지만 정운이 앞장선 결과 조선수군은 왜군 함대를 연파하고 전쟁 판도를 바꿀 수 있었다.정운이 경상우수영 해역으로의 출정을 간곡히 설득한 임진년 5월 3일 전라좌수영의 분위기를 이순신은 ‘난중일기’에 다음과 같이 적고 있다. ‘광양현감과 흥양현감을 불러 이야기하던 중 모두 분한 마음을 나타냈다. 조금 뒤 녹도만호가 보자고 하기에 불러들였더니, 전라우수사는 오지 않는데 왜적은 점점 서울 가까이 다가가니 통분한 마음 이길 길 없거니와 만약 기회를 늦추면 후회해도 소용없다는 것이었다. 곧 중위장(방답첨사 이순신)을 불러 내일 새벽 떠날 것을 약속하고 장계를 고쳤다.’ 어영담과 배흥립이 분위기를 조성하고 정운이 진언하자 이순신은 결단을 내렸다.이순신 장군이 전란에 대비해 품계와 관계없이 인재를 선발하는 불차채용(不次採用)으로 전라좌수사에 올랐다는 사실은 모르는 사람이 없다. 종6품 정읍현감에서 정3품 수군절도사로 승진하는 데 불과 14개월이 걸렸다. 그러니 휘하에는 이순신보다 나이가 많은 장수가 적지 않았고 무과 과거시험 선배도 있었다.정운도 그랬다. 정운은 1543년생, 이순신은 1545년생이다. 무과 급제는 정운이 1570년, 이순신이 1576년이니 무려 6년이나 앞선다. 이순신의 승진이 빨랐던 것이 중요한 이유지만 정운의 벼슬길이 순탄치 않았기 때문이다. 정운의 무관 경력에선 세 차례 ‘불합’(不合)이 눈에 띈다. 불합에는 여러 가지 의미가 있지만 정운의 경우에는 ‘명령에 따르지 않았다’는 의미라고 한다. 불법과 비리를 용납하지 못하는 성품이 원인이 됐다. 그럼에도 왜군 침략이 기정사실이었던 1591년 2월 정운이 녹도만호에 임명된 것은 미워하는 사람이 많았지만 능력은 인정할 수밖에 없었기 때문이다.정운이 녹도만호에 부임한 시기는 이순신이 전라좌수사에 오르기 며칠 전이었다. 윤휴는 ‘백호전서’ 제장전(諸將傳)에 ‘정운은 강개하고 큰 뜻이 있어서 그럭저럭 남이 하는 대로 따르려 하지는 않았다. 이순신이 전라좌수사에 임명되자 정운은 기뻐하며 “내가 의지할 곳을 얻었다. 그를 위해 죽으면 다행이겠다”고 했다’고 적었다. 이순신이 왜란 직전 관내를 순시했을 때는 ‘녹도만호의 애쓴 정성이 안 미친 곳이 없었다’고 했으니 정운의 전쟁 준비 태세는 완벽에 가까웠음을 짐작하게 한다.정운은 같은 해 9월 1일 부산포해전에서 순절했다. 다대포 몰운대였다. 선조실록은 ‘정운이 왜군의 ‘큰 조총’의 총탄을 맞았는데 참나무 방패 3개를 관통하고 쌀 2석을 또 뚫고 지나 정운의 몸을 관통한 다음 뱃전에 박혔다’고 했다. 부산 여행길에 다대포를 찾을 기회가 있다면 몰운대 끝자락의 정운순의비까지 걸어 봐도 좋을 것이다.녹동항은 이제 남해 바다에서 생산된 갖가지 수산물을 합리적 가격에 만날 수 있는 명소가 됐다. 항구 주변엔 횟집타운이 형성돼 전국에서 찾아오는 관광객으로 언제나 붐빈다. 녹도진의 군선 정박지였을 항구엔 크고 작은 고깃배들이 들어차 있다. 더불어 녹동항은 남해안 배낚시의 전진기지로 떠올랐으니 화려하게 채색한 낚싯배들이 정박한 모습이며 물살을 가르며 오가는 모습을 보는 재미가 더해졌다.녹도진성은 녹동항의 서북쪽을 아우르고 있었다. 그런데 지금 녹도진성의 흔적은 쌍충사 주변에만 일부 남아 있다. 녹동항 서쪽의 수협활선어센터와 수협건어물유통센터 건물 뒤편으로 가면 바닷가에 우뚝한 언덕으로 오르는 길 초입에 홍살문이 나타난다. 제법 가파른 돌계단을 따라 올라가면 쌍충사다. 이름처럼 나라를 위해 목숨을 바친 두 사람의 수군장수를 기리는 사당이다. 정운과 이대원이다.정운의 녹도진 만호 선배인 이대원은 1587년 왜구와 벌어진 손죽도 해전에서 순국했다. 임진왜란이 일어나기 5년 전으로 손죽도왜변 또는 정해왜란이라고도 불린다. 그해 1월 녹도수군은 흥양 앞바다에 침범한 왜구의 배 몇 척을 물리쳤는데 2월이 되자 왜선 18척이 고흥반도와 거문도의 중간쯤에 있는 손죽도를 점령한다.이대원은 급박하게 출정 명령을 받고 소수 군사를 이끌고 조총을 쏘아대는 왜구에 사흘을 맞섰지만 화력의 열세에 중과부적으로 병선을 모두 잃었다. 왜구에 붙잡힌 이대원은 항복을 거부하다가 결국 손죽도 뭍으로 끌려나와 목숨을 잃었다. 이대원 만호는 당시 22세의 청년 장군이었다. 이대원의 순국은 이순신에 대한 원균의 사례보다 더한 전공 시샘의 결과였다지만 굳이 언급하지는 않기로 한다.숙종시대 문인 남구만은 이대원 장군 신도비에 ‘호남지방은 임진왜란에 유독 완전하여 다시 나라를 일으키는 근본이 되었다’면서 ‘이는 공이 먼저 왜적에게 몸을 맡겨서 사람들의 마음을 장려하고 분발시킨 효험이 아니라고 하지는 못할 것’이라고 썼다. 이대원의 무덤과 신도비는 고향인 경기 평택에 있다. 시신을 수습하지 못해 생전의 속적삼으로 무덤을 조성했다고 한다. 이대원 장군의 사당은 손죽도에도 있다.녹도진성의 옛터에선 정운과 이대원 장군의 동상이 나란히 남해를 바라보고 있다. 쌍충사 뒤편 바다가 열려 있는 곳이다. 두 장군의 상징성이 크다지만 더불어 녹도진성을 방어하고, 나라를 지키다 산화한 이름 없는 수군을 기리는 기념물도 하나쯤 있으면 좋겠다. 쌍충사 주변보다 관광객이 많은 횟집거리 복판에 작은 비석이라도 세우면 어떨까. 녹동항이 역사의 현장이라는 사실도 일깨울 수 있을 것이다.녹도진성은 지금 쌍충사만 남았을 뿐 옛날의 흔적은 대부분 사라졌다. 북동쪽에 성곽 일부가 복원됐는데 그것도 제 모습이라고 하기는 어려울 듯싶다. 쌍충사에 그치지 않고 녹도진성의 역사도 적극적으로 부활시켜 나가면 좋겠다. 고흥 바다가 가진 매력에 녹도진성 수군의 역사가 더해지면 녹동항은 더욱 각광받는 여행지가 될 것이다.글·사진 서동철 논설위원