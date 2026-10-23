“오세훈과 관련 없다”는데도…2심 무죄에 상한가, 이유 보니 ‘갸우뚱’ [나만없어]

‘오세훈 테마주’ 진양화학 등 상한가
“진양홀딩스 회장, 오 시장과 ‘고려대 동문’”
“오 시장과 무관” 공시에도 주가 출렁
‘정치브로커’ 명태균씨에게 여론조사를 의뢰하고 후원자에게 비용을 대납하게 한 혐의로 1심에서 시장직 상실형을 선고받은 오세훈 서울시장이 항소심에서 무죄를 선고받은 가운데, 증시에서 ‘오세훈 테마주’로 묶인 종목들이 줄줄이 상한가를 기록했다.
23일 한국거래소에 따르면 코스피 상장사인 진양화학은 이날 전 거래일 대비 29.81% 급등한 2360원에 거래를 마쳤다.
오 시장의 2심 선고기일이 열리기 전인 오후 2시까지 보합세였던 주가는 오 시장이 무죄를 선고받자 불과 10분 만에 가격제한폭까지 치솟았다.
이와 함께 코스피에 상장된 진양산업은 29.79% 급등한 5490원에 마감했으며, 진양폴리는 28.85% 급등 마감했다. 이들 기업의 모회사인 진양홀딩스는 무죄 선고 직후 25.99%까지 상승폭을 키운 뒤 6%대 상승 마감했다.
진양화학의 시가총액은 이날 기준 500억원, 진양산업은 714억원이다. 이들 기업이 ‘오세훈 테마주’로 묶인 것은 양준영 진양홀딩스 회장이 오 시장과 고려대 동문이라는 이유 하나 때문이다.
사측은 과거 공시를 통해 “오 시장과 회사의 사업은 아무런 관련이 없다”고 선을 그었지만, 거래량과 거래대금이 많지 않아 ‘호가창이 얇은’ 이들 종목은 오 시장의 정치 행보와 맞물려 급등락을 이어왔다.
지난해 4월 윤석열 전 대통령 탄핵 선고 이후 오 시장의 차기 대권 등판 가능성에 급등하며 진양화학은 3거래일 동안 2배 넘게 치솟았지만, 오 시장이 대선 불출마를 선언하자 하한가를 기록했다.
이어 지난 6월 전국동시지방선거에서 오 시장이 재선에 성공하자 반짝 상승하기도 했다. 그러나 7월 오 시장이 1심에서 유죄를 선고받자 재차 하한가를 기록한 바 있다.
한편 서울고법 형사7부(부장 구회근)는 이날 오 시장의 정치자금법 위반 혐의 사건 항소심 선고기일을 열고 무죄를 선고했다. 함께 기소된 오 시장 측근 강철원 전 서울시 정무부시장과 후원자인 김한정씨에게도 무죄가 선고됐다.
재판부는 “이 사건 공소사실을 뒷받침할 거의 유일한 직접 증거는 명씨의 진술이 전부”라며 “명씨의 진술은 전체적으로 이를 그대로 믿기 어렵다”라고 판시했다.
오 시장은 지난 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명씨로부터 총 10차례(공표 3회·비공표 7회)에 걸쳐 여론조사 결과를 받고, 강 전 부시장을 통해 김씨에게 3300만원 상당의 비용을 대신 내게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
앞서 1심 재판부는 여론조사 10건 중 5건, 총 2100만원 상당의 비용 대납 혐의를 인정해 오 시장에게 벌금 1000만원을 선고했다.
정치자금법 위반 혐의로 벌금 100만원 이상 형이 확정되면 시장직을 상실하게 된다.
김소라 기자
세줄 요약
- 오세훈 항소심 무죄 선고 뒤 테마주 급등
- 진양화학·진양산업·진양폴리 상한가 기록
- 회사 측은 오 시장과 무관하다고 선 긋기
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