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하닉 8%↑…코스피 4%대 급등에 매수 사이드카 발동

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김소라 기자
김소라 기자
수정 2026-10-21 11:38
입력 2026-10-21 11:07
세줄 요약
  • SK하이닉스·삼성전자 급등, 코스피 4%대 상승
  • 코스피200선물 5%대 급등, 매수 사이드카 발동
  • 코스피 5700선 넘어 5800선 돌파, 코스닥도 상승
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코스피ㆍ코스닥 상승 개장
코스피ㆍ코스닥 상승 개장 21일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 113.60포인트(2.05%) 오른 5,666.34에, 코스닥은 11.43포인트(1.46%) 오른 793.40에 개장했다. 2026.10.21 연합뉴스


SK하이닉스가 8%, 삼성전자가 7%대 급등하며 코스피가 21일 4%대 오르자 유가증권시장에 프로그램매수호가 일시효력정지(매수 사이드카)가 발동됐다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 51분 56초쯤 유가증권시장에서 코스피200선물지수의 변동으로 프로그램매수 호가 효력이 5분간 정지됐다.

발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가 대비 44.94포인트(5.22%) 상승한 904.84였다.

코스피 매수 사이드카는 코스피200선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동된다.

이날 삼성전자는 오전 11시를 전후해 7.80%까지 상승폭을 키웠으며, SK하이닉스는 8.67%까지 급등했다. 이에 코스피는 5700선을 돌파한 데 이어 4%대 올라 5800선까지 넘어섰다.



한편 코스닥 지수는 1.76% 오른 795.74를 가리키고 있다.

김소라 기자
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