코스닥 3.33% 급락 781.97… 외국인·기관 동반 매도

세줄 요약 외국인·기관 동반 매도에 코스닥 3.33% 급락

개인 순매수에도 시총 상위주 약세, 하락 종목 급증

상승·하락 종목 극명한 엇갈림, 경계 심리 확산

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코스닥지수가 외국인과 기관의 동반 매도에 3% 넘게 밀리며 하루 만에 급락 전환했다. 시가총액 상위 종목 전반이 약세를 보였고, 상승 종목 수보다 하락 종목 수가 크게 많아 투자심리가 전반적으로 위축됐다.20일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 26.92포인트(3.33%) 내린 781.97에 장을 마쳤다. 지수는 805.37에 출발한 뒤 장중 807.22까지 올랐지만 곧 하락세로 돌아서며 773.32까지 밀렸다.투자자별로는 개인이 2942억원어치를 순매수했지만 외국인이 1838억원, 기관이 1106억원을 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 프로그램 매매는 차익거래가 84억원 순매수였으나 비차익거래가 2037억원 순매도를 기록해 전체적으로 1953억원 매도 우위였다.시장 전반의 약세도 두드러졌다. 코스닥시장에서는 상승 종목이 310개, 상한가 5개에 그친 반면 하락 종목은 1348개, 하한가 2개로 집계됐다. 보합은 75개였다. 거래량은 4억5857만7000주, 거래대금은 4조9951억9500만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목들도 대부분 밀렸다. 알테오젠(196170)은 3.35% 내린 23만1000원, 에코프로(086520)는 7.74% 하락한 8만3400원, 에코프로비엠(247540)은 9.15% 떨어진 10만5200원에 마감했다. 주성엔지니어링(036930)은 5.44%, 이오테크닉스(039030)는 3.77%, 원익IPS(240810)는 4.88% 각각 하락했다. 레인보우로보틱스(277810)와 리노공업(058470), 삼천당제약(000250)도 약세를 보였고, HLB(028300)는 0.12% 오른 4만3000원으로 상대적으로 선방했다.개별 종목 장세는 극단적으로 갈렸다. 상승률 상위에는 플리토와 형지I＆C가 나란히 29.99% 오르며 상한가를 기록했고, 에스팀은 29.97%, 자이언트스텝은 29.95%, 형지글로벌은 29.83% 상승했다. 반면 하락률 상위에서는 소프트센우가 43.64% 급락했고, 이날 신규 상장한 엘리스는 거래 첫날 32.04% 하락한 6만1500원에 마쳤다. 바른손이앤에이는 29.99%, 푸드나무는 29.95% 내리며 하한가로 장을 끝냈고, 큐리옥스바이오시스템즈는 22.08% 떨어졌다.최근 흐름을 보면 코스닥지수는 10월 15일 760.82까지 밀린 뒤 16일 794.78, 19일 808.89로 이틀 연속 반등했으나 이날 다시 큰 폭으로 꺾였다. 52주 최고치는 1229.42, 최저치는 630.99다.이날 국무회의에서는 내년부터 매출액 규모와 관계없이 코스피와 코스닥 전체 상장법인을 정보보호 공시 의무 대상에 포함하는 시행령 개정안도 통과됐다. 기존의 매출액 3000억원 이상 기준이 삭제되면서 코스닥 상장사들도 정보보호 투자·인력, 관련 인증과 점검, 활동 현황 등을 공시해야 한다. 기존 예외 규정도 상당 부분 정비되며 적용 대상이 확대됐고, 소기업은 2029년 1월 1일부터 의무가 적용된다.시장은 지수 급락과 함께 대형주 전반의 낙폭이 확대되며 경계 심리가 짙어진 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자