[서울데이터랩]미 증시 혼조 마감…기술주 강세에 나스닥 1%대 상승

세줄 요약
- 나스닥 1%대 상승, 기술주·반도체주 강세
- 다우 소폭 하락, 금융·산업주 약세 영향
- VIX 하락, 위험선호 심리 일부 회복
19일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 대형 기술주와 반도체주 강세에 힘입어 나스닥 중심으로 상승 마감했다. 다만 다우존스30산업평균지수는 금융·산업주 일부 약세 영향으로 소폭 하락하며 지수별로는 혼조세를 보였다.
이날 다우존스지수는 전장보다 36.38포인트(0.07%) 내린 5만1966.03에 거래를 마쳤다. 반면 S＆P500지수는 31.29포인트(0.41%) 오른 7690.73, 나스닥 종합지수는 290.85포인트(1.11%) 상승한 2만6430.89에 장을 마감했다. 나스닥100지수도 341.80포인트(1.17%) 오른 2만9529.35를 기록했고, 필라델피아 반도체지수는 179.06포인트(1.61%) 상승한 1만1316.34로 마쳤다.
투자심리를 보여주는 변동성지수(VIX)는 1.55포인트(7.75%) 떨어진 18.44를 나타냈다. 기술주 강세가 이어지면서 위험자산 선호 심리가 다소 회복된 흐름으로 해석된다.
종목별로는 나스닥 대형주와 반도체주가 상승세를 주도했다. 엔비디아는 1.38% 오른 217.09달러, 마이크로소프트는 0.84% 상승한 533.52달러로 마감했다. 아마존은 4.98% 급등한 262.45달러를 기록했고, 알파벳 클래스A와 클래스C도 각각 1.05%, 0.96% 올랐다. 테슬라는 3.76% 상승했고, 브로드컴은 1.78%, AMD는 1.76%, 인텔은 2.43%, 램리서치는 3.13% 뛰었다.
반도체 업종 전반의 강세도 두드러졌다. TSMC ADR은 뉴욕증시에서 1.84% 올랐고, SK하이닉스 ADR은 4.67%, 마이크론은 2.97%, ASML 홀딩 ADR은 0.34% 상승했다. 이에 따라 필라델피아 반도체지수 역시 주요 지수 가운데 상대적으로 높은 상승률을 나타냈다.
개별 종목 가운데서는 팔란티어가 4.36%, 아마존이 4.98%, 테슬라가 3.76% 오르며 성장주 투자심리를 끌어올렸다. 반면 메타는 0.55% 하락했고, 애플도 0.15% 내리며 일부 대형 기술주는 차별화된 흐름을 보였다. 시스코 시스템즈는 0.83%, 월마트는 0.09% 하락 마감했다.
뉴욕증시 상위 종목에서는 업종별 온도차가 확인됐다. 비자와 버크셔 해서웨이 클래스A·B, 오라클, 유나이티드헬스그룹 등은 상승했지만 제이피모간체이스는 1.82%, 뱅크오브아메리카는 1.64%, HSBC 홀딩스 ADR은 1.70% 내리는 등 금융주가 부진했다. 일라이 릴리(-1.33%), 머크(-1.59%), 애브비(-0.96%), 존슨앤드존슨(-0.69%) 등 제약주도 약세를 보였다.
이날 시장은 전통 대형주와 경기민감주보다 기술주와 반도체주 쪽으로 매수세가 집중되며 나스닥의 상대적 강세가 두드러졌다. 다우운송지수도 0.90% 하락해 경기민감 영역의 부담을 반영했다. 반면 S＆P500은 상승 마감해 시장 전반적으로는 기술주 주도의 우호적 흐름이 우세했다.
종합하면 19일(현지시간) 뉴욕증시는 다우가 숨 고르기에 들어간 반면 나스닥과 반도체 지수는 뚜렷한 강세를 보이며 마감했다. 대형 기술주와 반도체 종목의 상승 탄력이 이어지는 가운데 업종별 차별화 장세가 한층 선명해진 하루였다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
정연호 기자
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