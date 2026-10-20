“코스피 급락에 갇힌 개미들… 팔기도, 빚투 물타기도 말라”

AI 의구심·외인 매도세에 하락… 반도체·금융주 품고 11월 넘겨야… 환율은 2년 만에 ‘최저’



증권사 전문가 8인 진단

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세줄 요약 코스피 급락, 추가 하락 가능성 경계

실적 우량주 보유, 신용 물타기 금지

반등 시점은 실적·FOMC·수급 회복

2026-10-20 B1면

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코스피가 10월 들어 7000선에서 5500선까지 급락하면서 투자자들의 관심이 추가 하락 가능성과 대응 전략에 쏠린다. 증권가에서는 최근 낙폭이 기업 실적에 비해 과도하다는 평가와 함께 5000선 초중반까지 하락에 대비해야 한다는 진단이 나왔다. 전문가들은 주가가 떨어졌다고 서둘러 팔기보다는 실적이 좋은 기업의 주식을 보유하되, 빚을 내 추가 매수하는 ‘물타기’는 피하라고 조언했다.19일 서울신문이 국내 주요 증권사 리서치센터장 등 전문가 8명을 대상으로 증시 전망을 물은 결과, 기업 실적에 비해 주가 하락이 과도하다는 평가가 많았다. 박연주 미래에셋증권 인공지능(AI)리서치센터장은 “현재 국내 반도체 업체들의 평균 주가수익비율(PER)은 4~5배 수준으로, 상당한 이익 감소를 주가에 선반영하고 있다”고 말했다. 조수홍 NH투자증권 리서치센터장도 “실적 악화보다 외국인의 대규모 매도세가 더 크게 작용했다”고 분석했다.그렇다고 주가가 곧바로 반등한다는 보장은 없다. 이진우 메리츠증권 리서치센터장은 “당장 V자형 반등을 기대하긴 어렵다”고 했고, 유종우 한국투자증권 리서치센터장과 신승진 삼성증권 투자정보팀장은 코스피가 5150선까지 내려갈 수 있다고 예상했다. 조 센터장도 5000선 초중반을 지지선으로 봤다.이번 급락의 주요 원인으로는 AI 산업 수익성에 대한 의구심이 꼽혔다. 반도체주 비중이 높은 데다 외국인 매도 물량을 받아줄 투자자도 부족해 국내 증시가 주요국보다 크게 하락했다는 분석이다. 미국 고금리와 중국 반도체 기업의 추격도 불안 요인으로 작용했다.코스피 반등 여부는 10월 말~11월 초 가닥이 잡힐 전망이다. 주요 반도체 기업의 실적 발표와 미국 연방공개시장위원회(FOMC), 중간선거 등이 예정됐다. 대부분 센터장들은 기업 실적과 FOMC 결과가 양호하다면 미국 중간선거 이후 반등할 것으로 내다봤다. 신 팀장은 “중동 불안 완화로 국제유가와 금리가 떨어지고, 삼성전자와 SK하이닉스가 주주환원 확대 방안을 내놓는 것도 상승세 회복의 조건”이라고 했다.개인 투자자들은 어떻게 대응해야 할까. 전문가들은 ‘무리하게 팔지 말되, 빚내서 더 사지도 말라’는 데 대체로 의견을 모았다. 유 센터장은 현금이 있다면 반도체 등 대형 우량주를 나눠 살 수 있지만, 이미 투자금을 다 썼다면 기존 주식을 보유하는 편이 낫다고 조언했다. 특히 “신용을 통한 물타기는 금지”라고 강조했다. 황승택 하나증권 리서치센터장은 “실적이 유지되는 주도주를 분할 매수하라”면서도 “외국인 수급 회복에 맞춰 추가 비중을 확대하라”고 조언했다. 신 팀장은 “현 시점 매도의 실익은 없어 보인다”고 했다.관심 업종으로는 반도체와 금융주 등이 꼽혔다. 이종형 키움증권 리서치센터장은 반도체 대형주와 반도체 소재·부품·장비 기업에 금융주를 더해 투자할 것을 추천했다. 윤창용 신한투자증권 리서치센터장은 은행·통신·헬스케어를, 조 센터장은 실적이 뒷받침되는 AI·반도체 기업과 주주환원 확대가 기대되는 저평가주를 지목했다.한편 이날 코스피는 장 후반 회복에 성공해 전 거래일 대비 99.96포인트(1.76%) 오른 5768.01에 거래를 마쳤다. 수출업체의 달러 매도가 이어지며 원달러 환율은 주간 거래 종가 1330.3원으로 2년 만에 최저치를 기록했다.이승연·김예슬·박소연 기자