삼성전자 21만 8000원 마감, SK하이닉스 127만 7000원… 거래대금 4조원대

세줄 요약 검색 상위 20개 중 17개 상승 마감

삼성전자 21만8000원, SK하이닉스 127만7000원

삼성SDI·에코프로·포스코퓨처엠 두 자릿수 상승

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19일 오후 3시 35분 장 마감 기준 네이버 증권 검색 상위 20개 종목 가운데 17개가 상승하고 3개가 하락했다. 삼성SDI(006400)와 에코프로(086520), 포스코퓨처엠(003670)은 10% 넘게 올랐다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 21만8000원, 2위 SK하이닉스(000660)는 127만7000원에 마감했다.삼성전자는 전일보다 1.16% 상승했다. 장중 20만6500원까지 내렸다가 21만9500원까지 올랐다. SK하이닉스는 0.39% 상승했으며, 장중 저가 120만8000원에서 고가이자 종가인 127만7000원까지 움직였다.상승률은 검색 3위 삼성SDI가 11.70%로 가장 높았다. 종가는 59만2000원으로 고가 59만3000원에 근접했다. 검색 8위 에코프로는 저가 7만8100원에서 종가 9만400원까지 올라 11.19% 상승했다. 검색 19위 포스코퓨처엠은 10.90% 오른 19만300원, 검색 10위 삼성바이오로직스(207940)는 9.94% 상승한 142만7000원에 거래를 마쳤다.하락 종목 중 낙폭은 검색 5위 삼성전기(009150)가 가장 컸다. 삼성전기는 1.52% 하락한 117만원에 마감했으며, 장중 110만원과 117만5000원 사이에서 거래됐다. 검색 12위 SK스퀘어(402340)는 0.51% 내린 78만원, 검색 18위 주성엔지니어링(036930)은 0.48% 하락한 20만9500원으로 마쳤다.거래량은 삼성전자가 1569만3355주로 상위 20개 종목 중 가장 많았다. 거래대금은 3조3749억800만원이었다. SK하이닉스는 347만8751주가 거래됐고 거래대금은 4조3368억4400만원으로 가장 컸다. 검색 7위 삼성전자우(005935)도 387만9334주, 6552억4000만원을 기록했다. 반면 삼성바이오로직스의 거래량은 13만1484주로 상위 20개 가운데 가장 적었지만 거래대금은 1827억6000만원이었다.검색 상위 10개 종목에서는 삼성전기를 제외한 9개가 상승했다. 전체 상승폭은 삼성SDI·에코프로·포스코퓨처엠이 두 자릿수를 기록했다. 검색 선두 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 거래량과 거래대금에서 상위 20개 종목 중 가장 큰 규모를 나타냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자