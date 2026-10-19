코스피 거래상위 엇갈린 흐름… 에스엠벡셀·KBI동양철관 상한가

세줄 요약 에스엠벡셀·KBI동양철관 상한가 기록

삼성전자 상승, SK하이닉스 하락 엇갈림

중소형주 급등과 약세 종목 혼재

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19일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래 상위 종목은 종목별 주가 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다. 거래량 상위권에서는 에스엠벡셀(010580)이 4040원으로 전일 대비 29.9% 급등하며 상한가를 기록했고, 거래량은 2668만4425주, 거래대금은 992억5400만원을 나타냈다. KBI동양철관(008970)도 1748원으로 29.96% 오르며 상한가에 진입했고, 거래량은 1291만771주를 기록했다.하락 종목 가운데서는 대양금속(009190)이 991원으로 5.53% 내렸고, 거래량은 1429만4738주를 기록했다. 금호전기(001210)는 9190원으로 2.75% 하락했고, 국제약품(002720)은 4015원으로 2.67% 밀렸다. 롯데손해보험(000400)도 2465원으로 2.76% 약세를 보였다.대형 반도체주 흐름은 엇갈렸다. 삼성전자(005930)는 21만7000원으로 0.7% 상승했고 거래량은 914만8125주, 거래대금은 1조9572억4900만원에 달했다. 삼성전자우(005935)도 17만1100원으로 2.33% 올랐다. 반면 SK하이닉스(000660)는 126만원으로 0.94% 하락했지만 거래대금은 2조5999억7300만원으로 집계돼 시장의 높은 관심을 반영했다.그 밖에 명신산업(009900)은 11.48% 오른 9420원, 휴니드(005870)는 15.74% 상승한 4780원, 한화솔루션(009830)은 5.72% 오른 3만3250원으로 강세를 나타냈다. 대한항공(003490)은 2.47% 오른 2만7000원, 한온시스템(018880)은 3.0% 상승한 3950원에 거래됐다. 반면 삼성중공업(010140)은 2.5% 내린 1만7940원, 흥아해운(003280)은 1.88% 하락한 1822원에 머물렀고 팬오션(028670)은 6720원으로 보합세를 나타냈다.장중 거래 상위 종목군에서는 일부 중소형주의 급등과 함께 반도체 대형주의 차별화 흐름이 이어지며 수급이 분산되는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자