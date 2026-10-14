“이재용도 25만원에 샀대” 삼전 4조 ‘줍줍’ 개미들 떨고 있니 [내가샀다]

4% 오르더니 ‘털썩’…반등 실패

외국인 ‘매도 폭탄’에 5조원 떠안은 개미

이재용 지분 취득에 “저점인가” 술렁

증권가 “외국인 매도세 진정, 바닥 테스트”

이미지 확대 이재용 삼성전자 회장.

연합뉴스

이미지 확대 코스피, ‘6천피’ 턱걸이로 장종료 14일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥지수 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.44% 하락하며 6008.81에 마감했다. 2026.10.14 연합뉴스

세줄 요약 삼성전자 급락 뒤 반등 실패, 23만2000원 마감

외국인 11거래일 연속 매도, 개인은 대거 매수

이재용 회장 지분 매입·증여 계획에 기대 확산

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

13일 7%대 급락한 삼성전자가 14일에도 반등에 실패하면서 개인 투자자들의 불안감이 커지고 있다. 주가가 27만원에서 23만원으로 주저앉는 동안 개인 투자자들이 순매수에 나섰지만, 외국인의 ‘매도 폭탄’에 주가는 좀처럼 반등하지 못하고 있다.이날 유가증권시장에서 삼성전자는 전 거래일 종가와 같은 23만 2000원에 거래를 마쳤다. 전날 급락에 따른 반발 매수세가 유입되며 장 초반 4.09% 오른 24만 1000원까지 급등했으나, 상승분을 모두 반납하고 3시를 기점으로 하락 전환하기도 했다.미 뉴욕증시에서 이어지는 반도체주 약세가 삼성전자의 발목을 잡았다. 간밤 미 뉴욕증시에서 마이크론 테크놀로지가 3.7%, SK하이닉스 미국 주식예탁증서(ADR)가 3.2% 하락하는 등 반도체주들이 밀리며 필라델피아 반도체지수는 0.2% 하락했다.이날 낙폭은 크지 않았지만, 7월 이후 2개월여 만에 5거래일 연속 하락한 것이 반도체주에 대한 불안감을 증폭시켰다.자사주 매입이 마무리된 상황에서 원화 강세 속에 외국인마저 ‘팔자’에 나서자 수급을 뒷받침할 주체가 없다는 점도 삼성전자에 하방 압력으로 작용하고 있다.한국거래소에 따르면 외국인은 지난달 28일 이후 이날까지 11거래일 연속 순매도했으며, 순매도액은 총 6조 2920억원에 달한다.같은 기간 주요 수급주체는 개인으로, 5조 5800억원을 사들였다. 개인은 삼성전자의 3분기 잠정실적 발표일인 8일을 전후해 순매수를 이어갔으며, 삼성전자가 7%대 급등한 데 이어 제자리걸음을 한 이날까지 2거래일 동안 추가로 1조 320억원을 더 사들였다.투자자들은 이재용 삼성전자 회장이 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장의 삼성전자 지분을 취득한다는 점에 기대를 걸고 있다.앞서 삼성전자는 전날 공시를 통해 이 회장이 지난 12일 홍 명예관장으로부터 삼성전자 보통주 766만 7100주를 장외매수했다고 밝혔다. 주당 취득가는 25만 500원, 총 거래금액은 1조 9206억 8550만원이다.이와 별도로 홍 명예관장은 다음 달 12일 이 회장에게 삼성전자 보통주 1115만 8000주를 증여할 예정이다. 이날 종가로 계산하면 약 2조 5887억원 규모다.통상 주식 시장에서 대주주의 주식 증여는 이후의 주가 상승 가능성으로 해석된다. 주가가 낮을 때 주식을 증여해야 세 부담을 줄일 수 있기 때문이다.증권가에서는 11거래일 동안 이어온 외국인의 투매 양상이 이날 다소 진정됐다는 점에 주목했다. 전날 외국인은 삼성전자를 1조 3880억원 팔았지만 이날 순매도액은 1830억원으로 크게 줄었다.강진혁 신한투자증권 선임연구원은 “유가증권시장에서 하루 1~2조원대 순매도하던 외국인의 매도세가 이날 진정됐다”면서 “7월에 이은 두 번째 바닥 다지기 테스트 국면으로 보인다”고 분석했다.이재원 유안타증권 연구원은 “이날 종가 기준 삼성전자의 12개월 선행 PBR(주가순자산비율)은 1.48배로, 올해 최고점 대비 45% 하락해 연중 최저권에 진입했다”면서 “반도체의 중장기 이익 전망이 유지되는 상황으로, 외국인의 매도 강도가 둔화되는 것에 주목할 필요가 있다”고 조언했다.김소라 기자