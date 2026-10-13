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[속보] SK하이닉스 -10%…파랗게 질린 코스피 5.46% 급락 마감

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김소라 기자
김소라 기자
수정 2026-10-13 15:41
입력 2026-10-13 15:35
세줄 요약
  • 코스피 5.46% 급락, 6035.35 마감
  • 장중 7%대 하락, 6000선도 붕괴
  • 삼성전자·SK하이닉스 동반 급락
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코스피, 급락해 ‘6천피’ 밑으로
코스피, 급락해 ‘6천피’ 밑으로 13일 서울 여의도 한국거래소에 코스피 및 개별 종목 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 6%대의 급락세를 보이며 크게 출렁이고 있다. 급락으로 장중 한때 프로그램 매도호가 일시효력정지(매도 사이드카)가 발동되기도 했다. 2026.10.13 연합뉴스


국내 증시에 ‘블랙 먼데이’가 덮친 13일 코스피가 5%대 급락하며 6000선에 턱걸이했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 348.89포인트(5.46%) 내린 6035.35에 마감했다. 이날 낙폭은 지난 8월 19일(-5.80%) 이후 가장 컸다.

3.10% 하락한 채 출발한 코스피는 개장 직후 4% 넘게 밀리며 오전 9시 47분 58초 매도 사이드카가 발동됐다.

사이드카가 해제된 이후에도 낙폭을 키워 이날 장중 7%대까지 급락하며 6000선마저 깨졌다.

전날 미 뉴욕증시에서 필라델피아 반도체지수가 2.6% 급락한 영향으로 ‘반도체 투톱’에 삭풍이 불었다.

삼성전자는 7.19% 하락한 23만 2500원에 거래를 마쳤다. SK하이닉스는 10.16% 급락해 144만 2000원으로 내려앉았다.



그밖에 삼성전자우(-6.69%), SK스퀘어(-12.19%), 삼성전기(-8.34%) 등 최근 인공지능(AI) 랠리의 수혜를 입었던 코스피 시가총액 상위 종목들이 일제히 주저앉았다.

김소라 기자
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