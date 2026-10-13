코스피, 장중 4%대 급락…매도 사이드카 두달만에 발동

세줄 요약 코스피 장중 4%대 급락, 매도 사이드카 발동

코스피200 선물 5% 하락, 5분간 효력 정지

코스피·코스닥 동반 약세, 변동성 확대

이미지 확대 유가 상승 속 코스피 급락 13일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 및 국제유가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 장 초반 2∼3%대로 하락하며 5거래일 연속 하락세를 이어가고 있다. 오전 9시 1분 현재 코스피는 전날보다 185.78포인트(2.91%) 내린 6,198.46이다. 이후 하락률이 4%대까지 확대됐다. 이날 사우디아라비아 리야드 국제공항 피격 여파로 지정학적 긴장이 고조되면서 국제유가는 3거래일 연속 상승했다. 2026.10.13 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 13일 장 초반 4%대 급락하면서 프로그램 매도호가 일시효력정지(매도 사이드카)가 발동됐다.한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 47분 58초 코스피200 선물지수 변동으로 유가증권시장의 프로그램 매도호가 효력이 5분간 정지됐다.유가증권시장 매도 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다.발동 시점 기준 코스피200 선물지수는 전 거래일 종가보다 51.20포인트(5.08%) 낮은 955.02였다.코스피 시장에서 사이드카가 발동한 것은 지난 8월 20일 이후, 매도 사이드카가 발동한 것은 같은 달 19일 이후 처음이다.코스피 지수의 급격한 변동성이 두 달 만에 재현된 것이다.오전 10시 3분 현재 코스피 지수는 전장보다 335.23포인트(5.25%) 내린 6049.01이다. 같은 시각 코스닥은 29.02포인트(3.42%) 하락한 820.17이다.신진호 기자