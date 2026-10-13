[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 830.99로 급락…외국인·기관 순매수에도 약세 지속

세줄 요약 코스닥 830.99로 2.14% 급락, 변동성 확대

외국인·기관 순매수에도 개인 매도와 약세 지속

미국 기술주 하락과 코스피 급락이 부담

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13일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 18.20포인트(-2.14%) 내린 830.99를 나타냈다. 지수는 823.69에 출발한 뒤 장중 832.50까지 반등했지만, 한때 815.80까지 밀리며 변동성이 큰 흐름을 보였다. 거래량은 7863만7000주, 거래대금은 9039억1400만원으로 집계됐다.코스닥은 최근 5거래일 가운데 4거래일 하락했다. 지난 6일 919.92까지 올랐던 지수는 7일 898.43, 8일 892.27, 12일 849.19로 낮아진 데 이어 이날도 추가 하락하며 약세가 이어졌다. 52주 최고치는 1229.42, 최저치는 630.99다.수급별로는 개인이 1381억원 순매도했고 외국인이 1248억원, 기관이 96억원 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래 1억원, 비차익거래 1164억원으로 전체 1165억원 순매수를 나타냈다. 다만 수급 방어에도 종목 전반의 하락 압력이 강해 상승 종목은 238개에 그쳤고, 하락 종목은 1395개로 집계됐다. 보합은 77개였으며 상한가는 4개, 하한가는 없었다.시가총액 상위 종목도 대부분 내렸다. 알테오젠(196170)은 22만4000원으로 3.24% 하락했고, 에코프로(086520)는 8만2000원으로 2.50%, 에코프로비엠(247540)은 10만9800원으로 5.02% 떨어졌다. 레인보우로보틱스(277810)는 37만8000원으로 3.32%, 원익IPS(240810)는 12만7700원으로 2.44%, 이오테크닉스(039030)는 49만7500원으로 2.64%, HLB(028300)는 4만3600원으로 1.80%, 심텍(222800)은 14만8600원으로 4.07% 각각 밀렸다. 주성엔지니어링(036930)은 25만1500원으로 0.59% 내렸고, 리노공업(058470)은 7만8100원으로 보합이었다.장 초반 강세 종목으로는 예선테크가 1960원으로 29.97% 뛰어 상한가를 기록했고, 바이오인프라가 1524원으로 29.92%, 형지I＆C가 943원으로 29.89%, 모아데이타가 287원으로 29.86% 각각 급등했다. 서산도 8600원으로 27.22% 올랐다.반면 대화제약은 1만1460원으로 12.05% 하락했고, 올릭스는 9만4200원으로 11.30%, 딥커머스는 6520원으로 11.29%, 하이딥은 1316원으로 10.42%, HLB바이오스텝은 4790원으로 9.79% 각각 떨어졌다.국내 증시 전반의 투자심리는 미국 기술주와 반도체주 약세 영향으로 위축된 모습이다. 간밤 미국 증시에서 마이크론테크놀로지는 3.9%, AMD는 2.3%, 브로드컴은 1.9%, 엔비디아는 1.3% 각각 하락했고, 필라델피아 반도체지수도 2.67% 내렸다. SK하이닉스 ADR 역시 4% 넘게 밀리면서 국내 반도체 및 성장주 전반에 부담으로 작용했다.코스피도 같은 시간 큰 폭으로 하락하며 6100 아래로 내려서는 흐름을 보여 코스닥 투자심리에도 부담을 줬다. 최근 국내 증시가 단기간 급락하면서 가격 부담이 일부 완화됐다는 평가가 나오지만, 이날 장 초반에는 반도체와 성장주 중심의 매도세가 우세했다.개별 재료도 이어졌다. 큐리언트는 글로벌 CDMO 기업 론자와 이중 페이로드 ADC 플랫폼 공동사업화 계약을 체결했다. 큐리언트의 최대주주는 코스닥 상장사 동구바이오제약으로, 바이오 업종 내 종목별 차별화 흐름의 한 배경으로 거론된다.당분간 코스닥은 대외 기술주 흐름과 외국인 수급, 시가총액 상위 성장주의 낙폭 조절 여부가 장중 방향을 좌우할 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자