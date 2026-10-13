[서울데이터랩]코스피, 장 초반 6100선 붕괴…외국인 매도에 4%대 급락

세줄 요약 코스피 6100선 붕괴, 장 초반 4%대 급락

외국인 4511억원 순매도, 대형주 동반 약세

코스닥도 하락, 투자심리 위축 지속

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13일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전일 종가 6384.24보다 284.54포인트(-4.46%) 내린 6099.70을 나타냈다. 지수는 6186.08에 출발한 뒤 장중 6198.46까지 올랐지만 곧바로 밀리며 6093.02까지 저점을 낮췄다. 거래량은 3만3898천주, 거래대금은 2조1304억6600만원으로 집계됐다.장 초반부터 코스피와 코스닥이 동반 약세를 보였다. 오전 9시 6분 기준 코스피는 6136.79로 전일 대비 247.45포인트(-3.88%) 하락했고, 코스닥은 820.85로 28.34포인트(-3.34%) 내렸다. 위험자산 선호가 빠르게 위축되면서 양 시장 모두 낙폭이 확대되는 흐름을 보였다.수급별로는 외국인이 4511억원 순매도하며 지수를 압박했다. 개인은 1816억원, 기관은 2579억원 순매수로 대응했지만 하락 폭을 만회하기에는 역부족이었다. 프로그램 매매는 차익거래 523억원 순매수, 비차익거래 2807억원 순매도로 전체 2284억원 순매도를 기록했다.시장 전반의 약세도 두드러졌다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 68개에 그친 반면 하락 종목은 796개에 달했고 보합은 20개였다. 상한가와 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목은 대부분 큰 폭으로 밀렸다. 삼성전자(005930)가 4.69% 내린 23만8750원, SK하이닉스(000660)가 5.23% 하락한 152만1000원을 기록했다. 삼성전자우(005935)는 4.87%, SK스퀘어(402340)는 7.01%, 삼성전기(009150)는 5.45%, LG에너지솔루션(373220)은 4.52%, 현대차(005380)는 5.16% 각각 내렸다. KB금융(105560)도 2.76%, 삼성바이오로직스(207940)는 2.50%, 삼성생명(032830)은 4.67% 하락했다.개별 종목 장세도 엇갈렸다. 상승률 상위에는 에이엔피(20.3%), 인디에프(12.79%), 동양고속(12.23%), 금호전기(6.78%), 천일고속(6.31%)이 올랐다. 반면 에이피알(-14.63%), 진도(-11.3%), 한창(-11.11%), 한화갤러리아우(-10.8%), 유니온머티리얼(-10.19%)은 급락했다.최근 코스피는 10월 6일부터 13일까지 5거래일 연속 하락세를 이어가고 있다. 6941.39에서 6099.70으로 내려오며 단기 낙폭이 가팔라졌고, 이날도 개장 직후부터 투심이 위축된 모습이 확인됐다. 외국인 매도 우위와 대형주 전반의 동반 하락이 이어지는지 여부가 장중 흐름을 좌우할 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자