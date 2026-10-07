검색 상위 20개 중 18개 하락… 삼성전자·SK하이닉스 저가 마감

세줄 요약 검색 상위 20개 중 18개 하락, 약세 압도

삼성전자·SK하이닉스, 종가가 장중 저가

상위 10개 종목 전부 하락 마감

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7일 오후 3시 35분 장 마감 기준 네이버 증권 검색 상위 20개 종목은 하락 종목이 대다수를 차지했다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 26만8500원, 2위 SK하이닉스(000660)는 172만3000원에 마감했다. 두 종목 모두 종가가 장중 저가와 같았다.삼성전자는 전일보다 1.29% 하락했다. 26만9500원에 출발해 장중 27만9500원까지 올랐으나 26만8500원으로 거래를 마쳤다. SK하이닉스는 2.82% 하락했다. 장중 고가는 177만9000원, 저가는 172만3000원이었다.상승 종목은 검색 20위 SK이노베이션(096770)뿐이었다. 종가는 15만9600원으로 1.01% 상승했다. 장중 15만3900원에서 16만2700원 사이에서 움직였다. 검색 17위 삼천당제약(000250)은 24만1000원으로 보합 마감했다. 장중 고가는 25만7000원, 저가는 23만3500원이었다.낙폭은 주성엔지니어링(036930)이 가장 컸다. 검색 5위인 이 종목은 11.13% 하락한 24만7500원에 마감했다. 고가 28만4000원, 저가 24만6500원을 기록했다. 검색 3위 LG전자(066570)는 10.54% 내린 20만8000원이었다. LG이노텍(011070)은 8.23% 하락한 59만1000원, 효성중공업(298040)은 7.80% 내린 258만8000원에 거래를 마쳤다. 두 종목의 장중 저가는 각각 58만3000원과 257만5000원이었다.거래량은 삼성전자가 1593만3455주로 상위 20개 가운데 가장 많았다. 대한광통신(010170)이 1562만4556주로 뒤를 이었다. 거래대금은 SK하이닉스가 4조3880억9800만원으로 가장 컸고 삼성전자가 4조3474억7200만원으로 두 번째였다. 검색 1·2위에 쏠린 관심이 대규모 거래로 이어졌다. 주성엔지니어링의 거래대금은 5720억2600만원, 삼성전기(009150)는 8740억6200만원이었다.검색 상위 10개 종목은 모두 하락 마감했다. 전체 20개 종목으로 넓혀도 하락 18개, 상승 1개, 보합 1개로 약세 종목이 압도적이었다. 거래대금 상위에도 검색 1위와 2위가 나란히 자리했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자