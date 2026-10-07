코스닥 915선 숨 고르기… 외국인 536억 순매도

세줄 요약 전날 급등 뒤 915선에서 숨 고르기

외국인 536억 순매도, 개인·기관 방어

실적 경계감과 상장 변수에 매물 출회

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코스닥이 전날 2%대 급등으로 919.92에 마감한 뒤 7일 장 초반 숨 고르기에 들어갔다. 미국 국채 금리 진정과 미국 AI 인프라주 강세가 증시에 우호적으로 거론됐지만, 삼성전자 3분기 잠정 실적 발표를 앞둔 경계감과 자사주 매입 종료 부담, SK하이닉스 솔리다임 미국 상장 관련 변수 등이 맞물리며 매물이 출회되는 흐름이다.7일 오전 9시 15분 기준 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 917.45로 전장보다 2.47포인트(0.27%) 내린 채 출발한 뒤 915.57을 기록했다. 장중 고가는 921.73, 저가는 913.52다. 거래량은 9519만9000주, 거래대금은 1조3119억1800만원으로 집계됐다.수급별로는 개인이 600억원 순매수하며 지수 방어에 나섰고 기관도 13억원 순매수를 나타냈다. 반면 외국인은 536억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 32억원 순매수에도 비차익거래가 522억원 순매도를 보이면서 전체 490억원 순매도로 집계됐다.시장 전반에서는 하락 종목이 상승 종목보다 많았다. 상승 종목은 730개, 하락 종목은 855개였고 보합은 131개였다. 상한가 1개, 하한가는 없었다.시가총액 상위 종목은 대체로 약세였다. 알테오젠(196170)은 26만4000원으로 1.54% 올랐고 HLB(028300)는 4만7450원으로 0.11% 상승했다. 반면 에코프로(086520)는 9만3800원으로 1.68%, 주성엔지니어링(036930)은 26만8500원으로 3.59%, 에코프로비엠(247540)은 12만6600원으로 1.78% 각각 내렸다. 원익IPS(240810)는 13만7300원으로 2.83%, 이오테크닉스(039030)는 53만6000원으로 1.47%, 심텍(222800)은 16만7500원으로 4.29% 하락했다.장 초반 개별 종목 흐름은 엇갈렸다. 상승률 상위에는 예선테크가 893원으로 상한가를 기록했고 THE E＆M은 2195원으로 27.17%, 퀀텀레일은 735원으로 26.29%, 웰크론은 1349원으로 20.45%, HLB바이오스텝은 4445원으로 19.01% 올랐다. 반면 소프트센우는 6440원으로 12.5%, 더코디는 3500원으로 12.5%, HLB생명과학은 4120원으로 7.83%, CS는 874원으로 7.42%, 프로티나는 4만7750원으로 7.28% 하락했다.코스닥은 직전 거래일 26.63포인트(2.98%) 오른 919.92로 마감하며 900을 회복한 바 있다. 이날은 그 상승분 일부를 되돌리며 913.52~921.73 사이에서 방향성을 탐색하는 모습이다. 52주 기준으로는 최고 1229.42, 최저 630.99 범위 안에서 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자