검색 상위 20개 중 16개 상승… 삼성전자·SK하이닉스는 동반 하락

세줄 요약 검색 상위 20개 중 상승 16개, 하락 4개

삼성전자·SK하이닉스 동반 하락, 관심 집중

주성엔지니어링·HLB 등 10%대 급등

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6일 오후 3시 35분 장 마감 기준 네이버 증권 검색 상위 20개 종목에서는 상승 종목이 하락 종목보다 많았다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 27만 2000원, 2위 SK하이닉스(000660)는 177만 3000원에 마감했다. 두 종목 모두 하락했지만 전체로는 16개 종목이 상승하고 4개 종목이 하락했다.삼성전자는 전일보다 1.45% 하락했다. 장중 27만 9000원까지 올랐다가 27만원까지 내려갔다. SK하이닉스는 3.69% 하락하며 검색 상위 20개 종목 가운데 낙폭이 가장 컸다. 고가는 183만 7000원, 저가는 177만 1000원이었다.상승률은 검색 3위 주성엔지니어링(036930)이 17.51%로 가장 높았다. 종가는 27만 8500원이며 장중 24만 2500원에서 27만 9500원 사이에서 움직였다. HLB(028300)는 17.18% 상승한 4만 7400원, 삼천당제약(000250)은 16.43% 오른 24만 1000원에 마감했다. 빛과전자(069540)는 13.86% 상승한 5010원을 기록했다.나머지 하락 종목은 삼성전자우(005935)와 NAVER(035420)였다. 검색 14위 삼성전자우는 1.39% 하락한 19만 8200원에 거래를 마쳤다. 장중 고가는 20만 2500원, 저가는 19만 7100원이었다. 검색 10위 NAVER는 0.57% 내린 19만 1100원으로 마감했으며 19만 300원까지 낮아졌다.거래량은 검색 20위 빛과전자가 3161만 8179주로 가장 많았다. 대한광통신(010170)은 1279만 2782주, 삼성전자는 1267만 1704주가 거래됐다. 거래대금은 SK하이닉스가 4조 7406억 2500만원으로 가장 컸고 삼성전자가 3조 4691억 8600만원으로 뒤를 이었다. 삼성전기(009150)는 1조 2096억 5300만원, 주성엔지니어링은 8527억 600만원을 기록했다. 검색 상위 두 종목에 대한 관심은 대규모 거래대금으로 이어졌다.검색 상위 20개 종목에서는 주성엔지니어링과 HLB를 포함해 7개 종목이 10% 이상 상승했다. 반면 검색 1·2위인 삼성전자와 SK하이닉스는 동반 하락했다. 상승 종목 수는 16개로 하락 종목 4개를 크게 웃돌았다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자