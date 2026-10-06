코스닥 대형주 일제히 강세… 주성엔지니어링 16%대 급등

세줄 요약 코스닥 대형주 전반 강세, 지수 상단 견인

주성엔지니어링·HLB·삼천당제약 급등세

2차전지·반도체·로봇주 동반 상승

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6일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 강세를 나타내고 있다. 2차전지와 반도체, 바이오, 로봇 관련 대형주가 고르게 오르면서 지수 상단을 이끄는 모습이다.시가총액 상위권에서는 주성엔지니어링(036930)이 27만6750원으로 전일 대비 3만9750원 올라 16.77%의 급등세를 보이고 있다. 거래량은 259만5445주로 활발하다. HLB(028300)도 4만7075원으로 16.38% 상승했고, 거래량은 476만3816주로 상위 종목 가운데 가장 많다. 삼천당제약(000250)은 23만8000원으로 14.98%, 에코프로비엠(247540)은 12만7300원으로 10.03% 각각 뛰었다.2차전지 대표주도 동반 강세다. 에코프로(086520)는 9만4600원으로 6.41% 올랐고, 에코프로비엠 역시 두 자릿수 상승률을 기록 중이다. 반도체 장비와 소부장 종목들도 견조하다. HPSP(403870)는 6만8900원으로 5.19%, 원익IPS(240810)는 14만2100원으로 2.82%, 유진테크(084370)는 18만3700원으로 3.9%, 하나마이크론(067310)은 5만3100원으로 3.11% 상승했다.로봇주도 강세 흐름에 올라탔다. 레인보우로보틱스(277810)는 46만8500원으로 4.23% 상승했고, 로보티즈(108490)는 32만1500원으로 3.38% 올랐다. 리노공업(058470)은 8만7100원으로 3.32%, 이오테크닉스(039030)는 53만9000원으로 1.32%, ISC(095340)는 20만7000원으로 0.49% 상승하며 완만한 오름세를 보였다.반면 일부 종목은 차익 실현 매물에 약세를 나타냈다. 코스닥 시총 1위 알테오젠(196170)은 25만9000원으로 0.19% 하락했고, 피에스케이(319660)는 15만1100원으로 0.59%, 테스(095610)는 17만5700원으로 0.96% 내렸다. 파두(440110)는 8만5950원으로 0.06% 오르는 데 그쳐 보합권 흐름을 이어갔다.외국인 지분율 측면에서는 유진테크가 35.49%로 높았고, HPSP 33.42%, ISC 26.79%, 리노공업 26.67%, 파두 24.78%, 이오테크닉스 24.69% 등도 비교적 높은 수준을 나타냈다. 이날 코스닥 대형주는 상승 종목 수가 우세한 가운데 업종 대표주를 중심으로 매수세가 확산되는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자