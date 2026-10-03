[서울데이터랩]미국 증시, 기술주 강세에 일제히 상승 마감…나스닥 1%대 오름세

세줄 요약 대형 기술주·반도체주 강세로 뉴욕증시 상승 마감

나스닥 1.19% 상승, S&P500·다우도 동반 오름

VIX 하락으로 투자심리 완화, 위험선호 회복

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2일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 대형 기술주와 반도체주 강세에 힘입어 주요 지수가 일제히 상승 마감했다. 나스닥 종합지수는 2만7190.86으로 전장보다 319.27포인트(1.19%) 올랐고, S＆P 500지수는 7722.72로 56.27포인트(0.73%) 상승했다. 다우존스 산업평균지수도 5만1176.96으로 250.40포인트(0.49%) 올랐다.이날 시장에서는 기술주 중심의 상승 흐름이 두드러졌다. 나스닥100 지수는 3만807.93으로 306.37포인트(1.00%) 상승했고, 필라델피아 반도체지수는 1만3136.68로 307.68포인트(2.40%) 뛰었다. 다우운송지수 역시 2만9.75로 405.24포인트(2.07%) 올라 경기 민감 업종 전반의 투자 심리도 개선된 모습이었다.장중 흐름을 보면 주요 지수는 대체로 강세를 유지했다. 다우지수는 장중 5만1382.88까지 올랐고, S＆P 500지수는 7754.67, 나스닥 종합지수는 2만7353.68까지 상승했다. 반면 변동성 지수인 VIX는 15.31로 전장 대비 1.08포인트(6.59%) 하락해 투자자들의 경계 심리가 다소 완화됐음을 보여줬다.뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데서는 반도체와 정보기술, 산업재 일부가 강세를 이끌었다. TSMC ADR은 2.96% 상승했고, 오라클은 3.06%, 델 테크놀로지는 3.84%, 캐터필러는 2.31% 올랐다. 애브비와 유나이티드헬스 그룹도 각각 1.11%, 1.83% 상승했다. 반면 일라이 릴리는 0.61%, 존슨앤드존슨은 1.02%, 제이피모간체이스는 0.24%, 코카콜라는 0.52% 하락했다.나스닥 대형주에서는 기술주 랠리가 더욱 뚜렷했다. 엔비디아는 1.34% 상승했고 애플은 1.02%, 마이크로소프트는 0.92%, 아마존은 1.33% 올랐다. 알파벳 클래스A와 클래스C는 각각 1.56%, 1.62% 상승했고, 메타도 0.30% 강세로 마감했다. 테슬라는 4.65% 급등했고 브로드컴은 3.35%, AMD는 2.95%, ASML 홀딩 ADR은 3.25%, 램리서치와 어플라이드 머티어리얼즈도 각각 2.17%, 2.03% 상승했다.종목별로는 스페이스X가 7.35% 급등하며 두드러진 상승세를 보였고, 시스코 시스템즈도 3.56% 올랐다. 반면 마이크론 테크놀로지는 2.05% 하락했고, 인텔은 0.56%, 팔란티어는 0.68% 내렸다. 월마트는 보합으로 거래를 마쳤다.이날 미국 증시는 반도체와 대형 기술주가 지수 상승을 견인한 가운데, 변동성 지수 하락까지 더해지며 위험자산 선호 심리가 살아난 모습으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자정연호 기자