코스닥, 장 초반 상승 전환하며 900선 회복… 5거래일 연속 상승

세줄 요약 코스닥 장 초반 반등, 900선 회복

미 국채금리 진정·연준 발언에 투자심리 개선

외국인·기관 순매수, 5거래일 연속 상승

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥이 2일 장 초반 상승 전환하며 900을 회복했다. 간밤 미국 국채금리 급등세가 다소 진정된 가운데 연방준비제도 인사의 신중한 통화정책 발언, 반도체 업종 강세 등이 투자심리에 힘을 보탠 것으로 풀이된다.2일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 900.14로 전 거래일보다 5.85포인트(0.65%) 오른 상태다. 이날 코스닥은 893.22로 출발해 장중 892.74까지 밀렸지만, 이후 반등하며 903.81까지 오르는 등 상승 흐름을 나타냈다.수급에서는 외국인과 기관이 지수 반등을 이끌었다. 외국인은 60억원, 기관은 317억원을 순매수했고 개인은 361억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 10억원, 비차익거래 225억원으로 전체 235억원 순매수를 기록했다.시장 전반도 강세 종목이 우세했다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 1000개, 하락 종목은 570개였고 보합은 140개였다. 상한가 종목은 4개, 하한가 종목은 없었다. 거래량은 7788만주, 거래대금은 1조2621억5300만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목은 종목별로 엇갈렸다. 에코프로(086520)가 4.00% 오른 8만8500원, 주성엔지니어링(036930)이 2.90% 오른 24만8000원, 에코프로비엠(247540)이 1.92% 오른 11만6900원, 리노공업(058470)이 3.07% 오른 8만3900원, 심텍(222800)이 1.75% 오른 16만2500원을 나타냈다. 반면 이오테크닉스(039030)는 2.13% 내린 55만2000원, HPSP(403870)는 3.62% 하락한 6만6500원, 원익IPS(240810)는 0.07% 내린 14만3400원에 거래됐다.개별 종목 장세도 두드러졌다. 개장 초반 상승률 상위에는 아이비젼웍스와 에스제이그룹, 원일티엔아이, 머큐리가 나란히 상한가에 올랐고 오가닉티코스메틱도 24.42% 급등했다. 반면 에이프릴바이오는 11.55% 내렸고 HLB제약, 씨싸이트, 엔젠바이오, 한주에이알티도 약세를 보였다.장 초반 코스닥은 하락 출발 뒤 빠르게 반등하면서 897.89~899.26 수준까지 올라선 흐름이 관측됐고, 코스피가 미국 금리 부담 속에 약세를 보인 것과 대비되는 모습도 나타났다. 최근 미국 10년 만기 국채금리가 장중 5.34%까지 오르며 부담을 키웠지만, 이후 금리가 5.234%로 내려오며 과열 우려가 일부 진정된 점도 국내 성장주와 기술주 투자심리 회복에 영향을 준 것으로 보인다. 필립 제퍼슨 연방준비제도 부의장이 향후 정책 조정은 지표와 추세, 전망 변화, 위험의 균형을 신중히 검토해 결정해야 한다고 밝힌 점도 시장이 주목한 대목이다.코스닥은 최근 5거래일 연속 상승세를 이어가고 있다. 지난달 28일 846.58, 29일 849.80, 30일 855.91, 이달 1일 894.29에 이어 이날 900.14까지 올라 단기 상승 흐름을 이어가는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자