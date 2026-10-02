검색 상위 20개 중 11개 하락… 펨트론 11.71% 급등

세줄 요약
- 검색 상위 20개 종목, 하락 11개로 우세
- 삼성전자·SK하이닉스 거래량·대금 선두
- 펨트론 11.71% 급등, 일진전기·주성 상승
2일 오전 9시 05분 네이버 증권 검색 상위권에서는 반도체·전자 종목에 관심이 집중됐다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 27만2500원으로 1.27% 하락했다. 2위 SK하이닉스(000660)는 183만3000원으로 보합을 기록했다.
삼성전자는 27만3500원에 출발해 27만4000원과 27만1500원 사이에서 움직였다. SK하이닉스의 장중 고가는 183만4000원, 저가는 182만5000원이었다. 검색 3위 한미반도체(042700)는 27만4500원으로 2.23% 상승했고, 장중 27만9000원까지 올랐다. 5위 삼성전기(009150)는 153만9000원으로 1.41% 하락했다.
상승률이 가장 높았던 종목은 검색 16위 펨트론(168360)이다. 현재가는 1만6600원으로 11.71% 상승했으며 장중 1만6510원에서 1만7100원 사이를 오갔다. 7위 일진전기(103590)는 8만7300원으로 5.31% 올랐다. 17위 주성엔지니어링(036930)은 24만9000원으로 3.32%, 한미반도체는 2.23% 상승했다.
하락 종목 중 낙폭이 가장 큰 종목은 검색 6위 HLB(028300)였다. 3만9600원으로 2.34% 하락했다. 13위 삼성전자우(005935)는 20만원으로 2.20% 내렸다. 삼성전기는 1.41%, 삼성전자는 1.27% 하락했다. 8위 현대차(005380)도 34만5250원으로 1.07% 내렸다.
관심은 상위 종목의 거래로 이어졌다. 삼성전자의 거래량은 73만2055주로 20개 종목 중 가장 많았고, 거래대금은 1998억9500만원이었다. SK하이닉스는 거래대금 2309억6900만원으로 가장 컸다. 검색 15위 제주반도체(080220)는 22만9538주로 거래량 2위였고, 주성엔지니어링은 15만2331주가 거래됐다. 삼성전기의 거래대금은 420억1300만원이었다.
검색 상위 20개 종목은 상승 8개, 하락 11개, 보합 1개로 하락 종목이 더 많았다. 상위 10개만 보면 상승 3개, 하락 6개, 보합 1개였다. 검색 최상단에 오른 삼성전자와 SK하이닉스는 거래량과 거래대금에서도 각각 선두를 기록했다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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