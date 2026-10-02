검색 상위 20개 중 11개 하락… 펨트론 11.71% 급등

세줄 요약 검색 상위 20개 종목, 하락 11개로 우세

삼성전자·SK하이닉스 거래량·대금 선두

펨트론 11.71% 급등, 일진전기·주성 상승

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2일 오전 9시 05분 네이버 증권 검색 상위권에서는 반도체·전자 종목에 관심이 집중됐다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 27만2500원으로 1.27% 하락했다. 2위 SK하이닉스(000660)는 183만3000원으로 보합을 기록했다.삼성전자는 27만3500원에 출발해 27만4000원과 27만1500원 사이에서 움직였다. SK하이닉스의 장중 고가는 183만4000원, 저가는 182만5000원이었다. 검색 3위 한미반도체(042700)는 27만4500원으로 2.23% 상승했고, 장중 27만9000원까지 올랐다. 5위 삼성전기(009150)는 153만9000원으로 1.41% 하락했다.상승률이 가장 높았던 종목은 검색 16위 펨트론(168360)이다. 현재가는 1만6600원으로 11.71% 상승했으며 장중 1만6510원에서 1만7100원 사이를 오갔다. 7위 일진전기(103590)는 8만7300원으로 5.31% 올랐다. 17위 주성엔지니어링(036930)은 24만9000원으로 3.32%, 한미반도체는 2.23% 상승했다.하락 종목 중 낙폭이 가장 큰 종목은 검색 6위 HLB(028300)였다. 3만9600원으로 2.34% 하락했다. 13위 삼성전자우(005935)는 20만원으로 2.20% 내렸다. 삼성전기는 1.41%, 삼성전자는 1.27% 하락했다. 8위 현대차(005380)도 34만5250원으로 1.07% 내렸다.관심은 상위 종목의 거래로 이어졌다. 삼성전자의 거래량은 73만2055주로 20개 종목 중 가장 많았고, 거래대금은 1998억9500만원이었다. SK하이닉스는 거래대금 2309억6900만원으로 가장 컸다. 검색 15위 제주반도체(080220)는 22만9538주로 거래량 2위였고, 주성엔지니어링은 15만2331주가 거래됐다. 삼성전기의 거래대금은 420억1300만원이었다.검색 상위 20개 종목은 상승 8개, 하락 11개, 보합 1개로 하락 종목이 더 많았다. 상위 10개만 보면 상승 3개, 하락 6개, 보합 1개였다. 검색 최상단에 오른 삼성전자와 SK하이닉스는 거래량과 거래대금에서도 각각 선두를 기록했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자