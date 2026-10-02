[서울데이터랩]미국 증시, 반도체 강세 속 주요 지수 혼조권 상승 마감

세줄 요약 반도체주 강세로 뉴욕증시 주요 지수 소폭 상승 마감

엔비디아·마이크론·SK하이닉스 ADR 동반 강세

애플·알파벳 등 빅테크 약세로 상승폭 제한

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1일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 반도체주 강세에 힘입어 주요 지수가 일제히 소폭 상승 마감했다. 다만 대형 기술주 내부에서는 종목별 등락이 엇갈리며 지수 상승폭은 제한됐다.이날 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 20.51포인트(0.04%) 오른 5만926.56에 거래를 마쳤다. S＆P500 지수는 14.91포인트(0.19%) 상승한 7666.45, 나스닥 종합지수는 10.53포인트(0.04%) 오른 2만6871.60에 장을 마감했다. 대형 기술주 중심의 나스닥100 지수는 93.06포인트(0.31%) 상승한 3만501.56을 기록했다.업종별로는 반도체가 두드러진 강세를 보였다. 필라델피아 반도체지수는 200.38포인트(1.59%) 오른 1만2829.00으로 마감했다. 반면 시장 변동성을 보여주는 VIX 지수는 16.39로 0.05포인트(0.31%) 올라 투자심리가 완전히 안정되지는 않은 모습이었다.개별 종목 가운데 나스닥 시장에서는 엔비디아가 1.09% 상승한 230.86달러를 기록했고, 마이크론 테크놀로지는 3.03% 급등한 1097.39달러로 마쳤다. SK하이닉스 ADR도 5.08% 오른 193.50달러로 반도체 랠리에 동참했다. AMD는 0.65%, 램리서치는 3.53%, 어플라이드 머티어리얼즈는 3.50% 각각 상승했다.반면 대형 플랫폼과 일부 빅테크는 약세를 나타냈다. 애플은 0.81% 하락한 330.32달러, 마이크로소프트는 0.02% 내린 512.80달러, 아마존은 0.37% 하락한 248.23달러에 마감했다. 알파벳 클래스A와 클래스C는 각각 1.70%, 1.71% 내렸고, 브로드컴도 2.15% 하락했다. 테슬라는 0.20% 밀렸다. 메타는 0.10% 상승해 비교적 선방했다.뉴욕증권거래소 상위 종목에서는 경기민감주와 에너지, 산업재의 흐름이 상대적으로 양호했다. 캐터필러는 1.92% 상승했고 셰브론은 1.42%, 엑슨모빌 홀딩스는 0.66%, 제이피모간체이스는 0.71% 올랐다. 버크셔 해서웨이 클래스B는 0.51%, 클래스A는 0.63% 상승했다. 오라클도 0.56% 올랐다.반면 방어주와 일부 헬스케어 종목은 약세를 보였다. 존슨앤드존슨은 2.30% 하락했고 일라이 릴리는 0.62%, 애브비는 0.63%, 머크는 1.03%, 유나이티드헬스 그룹은 0.51% 내렸다. HSBC 홀딩스 ADR은 3.51% 하락했고, 뱅크오브아메리카도 1.29% 밀렸다.거래량 측면에서는 나스닥 종합지수 거래량이 13억75858만천주로 다우존스의 4억76449만천주를 크게 웃돌며 기술주 중심의 활발한 매매가 이어졌다. S＆P500 거래량은 32억2349만천주를 기록했다. 장중 다우존스는 5만1179.78까지 올랐다가 5만546.54까지 밀렸고, 나스닥 종합은 2만7014.47과 2만6733.89 사이에서 움직이며 변동성을 보였다.종합하면 이날 뉴욕증시는 반도체와 일부 산업재 강세가 지수를 떠받쳤지만, 알파벳과 애플 등 주요 빅테크의 조정이 맞물리며 전체적으로는 제한적인 상승에 그친 하루였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자정연호 기자